В Днепре маршрутчик не захотел везти женщину с инвалидностью и провоцировал пассажиров (видео)

Так, инцидент произошел утром 23 сентября в маршрутке №82.

В частности, женщина с инвалидностью зашла в салон и попросилась проехать по льготе. Водитель ей отказал якобы в салоне не было свободных мест для льготников.

"Выходите из машины, я стоячих льготников не везу. Ждите следующую машину и поезжайте. При чем тут я? Я закон не нарушаю. Выгоните ее", — сказал водитель.

Кроме того, мужчина начал агитировал других пассажиров выгнать ее из автомобиля.

"Есть кто-нибудь, кто желает ее изгнать?"- говорит мужчина.

Однако, за проезд женщины заплатили пассажиры. После этого наглый водитель завел авто и уехал.

Связаться с перевозчиками оказалось не так-то и просто — они не отвечают на звонки. Но представитель транспорта и транспортной инфраструктуры горсовета Днепра заявил, что водителя вызвали в АТП для проведения с ним профилактических бесед и объявили ему выговор с занесением в личное дело".