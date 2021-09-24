У Дніпрі маршрутник не захотів везти жінку з інвалідністю та провокував пасажирів (відео)

Так, інцидент стався вранці 23 вересня в маршрутки №82.

Зокрема, жінка з інвалідністю зайшла в салон і попросилася проїхати по пільзі. Водій їй відмовив, нібито, у салоні не було вільних місць для пільговиків.

"Виходьте з машини, я стоячих пільговиків не везу. Чекайте наступну машину і їдьте. До чого тут я? Я закон не порушую. Виженіть її", — сказав водій.

Окрім того, чоловік почав агітував інших пасажирів вигнати її з автомобіля.

"Є хто-небудь, хто бажає її вигнати?" — каже чоловік.

Однак, за проїзд жінки заплатили пасажири. Після цього нахабний водій завів авто і поїхав.

Зв'язатися з перевізниками виявилося не так-то й просто — вони не відповідають на дзвінки. Але представник транспорту і транспортної інфраструктури міськради Дніпра заявив, що водія викликали в АТП для проведення з ним "профілактичних бесід і оголосили йому догану із занесенням в особисту справу".