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У Дніпрі маршрутник не захотів везти жінку з інвалідністю та провокував пасажирів (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі водій міської маршрутки відмовився везти за пільгою жінку з інвалідністю та намагався виштовхнути її з салону авто. Також чоловік провокував інших пасажирів.

Про це пише Vgorode.

Так, інцидент стався вранці 23 вересня в маршрутки №82.

Зокрема, жінка з інвалідністю зайшла в салон і попросилася проїхати по пільзі. Водій їй відмовив, нібито, у салоні не було вільних місць для пільговиків.

"Виходьте з машини, я стоячих пільговиків не везу. Чекайте наступну машину і їдьте. До чого тут я? Я закон не порушую. Виженіть її", — сказав водій.

Окрім того, чоловік почав агітував інших пасажирів вигнати її з автомобіля.

"Є хто-небудь, хто бажає її вигнати?" — каже чоловік.

Однак, за проїзд жінки заплатили пасажири. Після цього нахабний водій завів авто і поїхав.

Зв'язатися з перевізниками виявилося не так-то й просто — вони не відповідають на дзвінки. Але представник транспорту і транспортної інфраструктури міськради Дніпра заявив, що водія викликали в АТП для проведення з ним "профілактичних бесід і оголосили йому догану із занесенням в особисту справу".

Раніше ми повідомляли, що у Києві "засікли" маршрутника, якому плювати на безпеку.

Також ми писали, що у Запоріжжі маршрутник накинувся на пенсіонера, обматюкав і вдарив дверима по голові.

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маршрутка