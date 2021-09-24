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В Днепре маршрутчик не захотел везти женщину с инвалидностью и провоцировал пассажиров (видео)

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Днепр, Пятница 24 сентября 2021 15:38
В Днепре маршрутчик не захотел везти женщину с инвалидностью и провоцировал пассажиров (видео) Водитель маршрутки отказался везти женщину в Днепре (коллаж РБК Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Днепре водитель городской маршрутки отказался везти по льготе женщину с инвалидностью и пытался вытолкнуть ее из салона авто. Также мужчина провоцировал других пассажиров.

Об этом пишет Vgorode.

Так, инцидент произошел утром 23 сентября в маршрутке №82.

В частности, женщина с инвалидностью зашла в салон и попросилась проехать по льготе. Водитель ей отказал якобы в салоне не было свободных мест для льготников.

"Выходите из машины, я стоячих льготников не везу. Ждите следующую машину и поезжайте. При чем тут я? Я закон не нарушаю. Выгоните ее", — сказал водитель.

Кроме того, мужчина начал агитировал других пассажиров выгнать ее из автомобиля.

"Есть кто-нибудь, кто желает ее изгнать?"- говорит мужчина.

Однако, за проезд женщины заплатили пассажиры. После этого наглый водитель завел авто и уехал.

Связаться с перевозчиками оказалось не так-то и просто — они не отвечают на звонки. Но представитель транспорта и транспортной инфраструктуры горсовета Днепра заявил, что водителя вызвали в АТП для проведения с ним профилактических бесед и объявили ему выговор с занесением в личное дело".

Ранее мы сообщали, что в Киеве "засекли" маршрутчика, которому плевать на безопасность.

Также мы писали, что в Запорожье маршрутчик набросился на пенсионера, обматерил и ударил дверью по голове.

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