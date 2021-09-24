У Дніпрі маршрутник не захотів везти жінку з інвалідністю та провокував пасажирів (відео)
У Дніпрі водій міської маршрутки відмовився везти за пільгою жінку з інвалідністю та намагався виштовхнути її з салону авто. Також чоловік провокував інших пасажирів.
Про це пише Vgorode.
Так, інцидент стався вранці 23 вересня в маршрутки №82.
Зокрема, жінка з інвалідністю зайшла в салон і попросилася проїхати по пільзі. Водій їй відмовив, нібито, у салоні не було вільних місць для пільговиків.
"Виходьте з машини, я стоячих пільговиків не везу. Чекайте наступну машину і їдьте. До чого тут я? Я закон не порушую. Виженіть її", — сказав водій.
Окрім того, чоловік почав агітував інших пасажирів вигнати її з автомобіля.
"Є хто-небудь, хто бажає її вигнати?" — каже чоловік.
Однак, за проїзд жінки заплатили пасажири. Після цього нахабний водій завів авто і поїхав.
Зв'язатися з перевізниками виявилося не так-то й просто — вони не відповідають на дзвінки. Але представник транспорту і транспортної інфраструктури міськради Дніпра заявив, що водія викликали в АТП для проведення з ним "профілактичних бесід і оголосили йому догану із занесенням в особисту справу".
Раніше ми повідомляли, що у Києві "засікли" маршрутника, якому плювати на безпеку.
Також ми писали, що у Запоріжжі маршрутник накинувся на пенсіонера, обматюкав і вдарив дверима по голові.