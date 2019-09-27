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В Днепре подросток "заминировал" школу и выдвинул странные требования

STYLERЖизнь    27.09.2019 - 15:28
В Днепре подросток "заминировал" школу и выдвинул странные требования
В Днепре пятиклассник "заминировал" школу (Коллаж РБК-Украина)

Школьник решил подзаработать, заявив, что здание учебного заведения заминировано

В Днепре предприимчивый школьник решил "заработать" деньги весьма опасным способом. Пятиклассник позвонил в полицию и сообщил, что кабинет информатики в его школе заминирован. Он пообещал "копам", что вынесет взрывчатку из класса, если ему дадут за это пять тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепровской области.

После тревожного звонка в учебное заведение направили работников взрывотехнической службы, предварительно эвакуировав из школы около 700 учеников и преподавателей вместе с ними. Когда кинологи и работники взрывотехнической службы прибыли на место и прочесали все помещение, динамита, как уверял школьник, не нашли.

Полицейские нашли "шутника", изъяли у школьника мобильный телефон и сим-карту как вещественное доказательство.

На родителей 10-летнего мальчика был составлен административный протокол по ст. 184 Куоап (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей относительно воспитания детей).

К слову, за ложное сообщение о минировании школы родители мальчика заплатят штраф. Также за данное преступление предусмотрена уголовная ответственность по ст. 259 Уголовного кодекса Украины.

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