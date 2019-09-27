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У Дніпрі підліток "замінував" школу і висунув дивні вимоги

STYLERЖиття    27.09.2019 - 15:28
У Дніпрі підліток "замінував" школу і висунув дивні вимоги
У Дніпрі п'ятикласник "замінував" школу (Колаж РБК-Україна)

Школяр вирішив підзаробити, заявивши, що будівля навчального закладу замінована

У Дніпрі заповзятливий школяр вирішив "заробити" гроші вельми небезпечним способом. П'ятикласник подзвонив в поліцію і повідомив, що кабінет інформатики в його школі заміновано. Він пообіцяв "копам", що винесе вибухівку з класу, якщо йому дадуть за це п'ять тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпровської області.

Після тривожного дзвінка в навчальний заклад направили працівників вибухотехнічної служби, попередньо евакуювавши зі школи близько 700 учнів та викладачів разом з ними. Коли кінологи та працівники вибухотехнічної служби прибули на місце і прочесали всі приміщення, динаміту, як запевняв школяр, не знайшли.

Поліцейські знайшли "жартівника", вилучили у школяра мобільний телефон сім-карту як речовий доказ.

На батьків 10-річного хлопчика був складений адміністративний протокол за ст. 184 Купап (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).

До речі, за неправдиве повідомлення про замінування школи батьки хлопчика заплатять штраф. Також за даний злочин передбачена кримінальна відповідальність за ст. 259 Кримінального кодексу України.

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