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В Днепре мальчик застрял в батарее отопления: как освобождали ребенка (фото)

Автор: Татьяна Самарук

Во вторник, 25 января, в Днепре в одной из квартир жилого дома 7-летний мальчик застрял рукой в батарее отопления и не мог самостоятельно ее извлечь. Поэтому мать ребенка обратилась за помощью к спасателям.

Об этом сообщили в прессслужбе ГСЧС в Днепропетровской области

Так, инцидент произошел на улице Передовой.

В частности, прибыв на место, спасатели установили, что локоть ребенка оказался зажатым между секциями чугунной батареи. Руку мальчика намылили и таким образом освободили из ловушки.

К спасательной операции привлекли 4 работников ГСЧС.

В Днепре 7-летний мальчик застрял в батарее отопления (dp.dsns.gov)

Ранее мы сообщали, что в Днепре мужчина упал за диван и пролежал там три дня. Отмечается, что заявитель сообщил, что его пожилой дядя не выходит на связь.

Поэтому впоследствии родственник пенсионера сломал замок на дверях, и вместе с патрульными они вошли внутрь и обнаружил в комнате за диваном мужа.

Также мы писали, что украинец из-за спора проглотил шариковую ручку и попал на операционный стол. К тому же в результате она стала поперек желудка и пробила его с двух сторон.

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спасатели