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У Дніпрі хлопчик застряг у батареї опалення: як визволяли дитину (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У вівторок, 25 січня, у Дніпрі в одній із квартир житлового будинку 7-річний хлопчик застряг рукою в батареї опалення і не міг самостійно її витягти. Тому мати дитини звернулася за допомогою до рятувальників.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області

Так, інцидент стався на вулиці Передовій.

Зокрема, прибувши на місце, рятувальники встановили, що лікоть дитини виявився затиснутим між секціями чавунної батареї. Руку хлопчика намилили й в такий спосіб звільнили із пастки.

До рятувальної операції залучили 4 працівників ДСНС.

У Дніпрі 7-річний хлопчик застряг у батареї опалення (dp.dsns.gov)

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі чоловік впав за диван і пролежав там три дні. Зазначається, що заявник повідомив, що його літній дядько не виходить на зв'язок.

Тому згодом родич пенсіонера зламав замок на дверях, і разом із патрульними вони увійшли усередину та виявив у кімнаті за диваном чоловіка.

Також ми писали, що українець через спір проковтнув кулькову ручку і потрапив на операційний стіл. До того ж в результаті вона стала поперек шлунка і пробила його з двох боків.

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