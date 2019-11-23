Очередной побег из приюта в Одессе: полиция просит помочь найти двух девочек (фото)

В Одессе сестры Виталина и Виолетта Лазаренко сбежали из приюта (Фото: коллаж РБК-Украина)

Сестры 8 и 10 лет Виталина и Виолетта Лазаренко сбежали из детского учреждения

Украинцев просят помочь найти двух девочек, которые сбежали из приюта в Одессе. Сестры Виталина и Виолетта Лазаренко 8 и 10 лет утром 23 ноября покинули детское учреждение в Киевском районе и до сих пор не вернулись. Об этом передали в пресс-службе местной полиции.

Также правоохранители опубликовали фото несовершеннолетних и дали приметы.

Отмечается, что сестры сбежали из приюта. Их место нахождение сейчас неизвестно.

В Одессе пропала 8-летняя девочка Виталина Лазаренко (Фото: od.npu.gov.ua)

8-летняя Виталина имеет худощавое телосложение. У девочки длинные русые волосы и карие глаза.

Ее старшая сестра 10-летняя Виолетта также худощавая, волосы длинные черные, глаза карие.

В Одессе из приюта сбежала также 10-летняя Виолетта Лазаренко (Фото: od.npu.gov.ua)

"Просим всех, кому что-либо известно о месте нахождения детей, сообщить по телефонам: (048) 766 90 34, (048) 766 89 98 или на спецлинию "102", - просят в полиции.

В Одессе до сегодняшнего исчезновения двух сестер в ноябре насчитывался 21 случай побега из реабилитационных центров в городе. Больше всего подобных инцидентов произошло в приюте "Свитанок".

Так, ранее в Одессе после признаний воспитанников этого центра социально-психологической реабилитации о жестоком обращении, пытках и грубых издевательствах над детьми вспыхнул громкий скандал. Тогда девочки убегали из учреждения и просили о помощи. Ситуацию взял под свой контроль глава ОГА Максим Куцый, а полиция проводит следственные действия.

Руководство центра было отстранено на период проведения расследования, а охранника приюта суд отправил под круглосуточный домашний арест.