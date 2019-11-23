ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Очередной побег из приюта в Одессе: полиция просит помочь найти двух девочек (фото)

STYLERНужна помощь    23.11.2019 - 22:18
Очередной побег из приюта в Одессе: полиция просит помочь найти двух девочек (фото)
В Одессе сестры Виталина и Виолетта Лазаренко сбежали из приюта (Фото: коллаж РБК-Украина)

Сестры 8 и 10 лет Виталина и Виолетта Лазаренко сбежали из детского учреждения

Украинцев просят помочь найти двух девочек, которые сбежали из приюта в Одессе. Сестры Виталина и Виолетта Лазаренко 8 и 10 лет утром 23 ноября покинули детское учреждение в Киевском районе и до сих пор не вернулись. Об этом передали в пресс-службе местной полиции.

Также правоохранители опубликовали фото несовершеннолетних и дали приметы.

Отмечается, что сестры сбежали из приюта. Их место нахождение сейчас неизвестно.

Очередной побег из приюта в Одессе: полиция просит помочь найти двух девочек (фото)

В Одессе пропала 8-летняя девочка Виталина Лазаренко (Фото: od.npu.gov.ua)

8-летняя Виталина имеет худощавое телосложение. У девочки длинные русые волосы и карие глаза.

Ее старшая сестра 10-летняя Виолетта также худощавая, волосы длинные черные, глаза карие.

Очередной побег из приюта в Одессе: полиция просит помочь найти двух девочек (фото)

В Одессе из приюта сбежала также 10-летняя Виолетта Лазаренко (Фото: od.npu.gov.ua)

"Просим всех, кому что-либо известно о месте нахождения детей, сообщить по телефонам: (048) 766 90 34, (048) 766 89 98 или на спецлинию "102", - просят в полиции.

В Одессе до сегодняшнего исчезновения двух сестер в ноябре насчитывался 21 случай побега из реабилитационных центров в городе. Больше всего подобных инцидентов произошло в приюте "Свитанок".

Так, ранее в Одессе после признаний воспитанников этого центра социально-психологической реабилитации о жестоком обращении, пытках и грубых издевательствах над детьми вспыхнул громкий скандал. Тогда девочки убегали из учреждения и просили о помощи. Ситуацию взял под свой контроль глава ОГА Максим Куцый, а полиция проводит следственные действия.

Руководство центра было отстранено на период проведения расследования, а охранника приюта суд отправил под круглосуточный домашний арест.

Дочь просит спасти маму: без помощи шансов у нее нет Под Киевом пропали школьники: дети всю ночь прятались от опекуна в шалаше
Новости Украины приютпропал ребенокнужна помощьПомогите найти
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь