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Под Херсоном на улице нашли шестимесячную девочку: все детали

STYLERЖизнь    06.12.2019 - 13:47
Под Херсоном на улице нашли шестимесячную девочку: все детали
Под Херсоном прохожие нашли на улице младенца (Коллаж РБК-Украина)

Полиция разыскала женщину, которая оставила младенца на улице

В Голой Пристани Херсонской области, по улице Ларионова обнаружили детскую коляску, в которой плакала маленькая девочка. Подробности инцидента сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции Херсонской области.

Поздно вечером в четверг, 5 декабря, внимание прохожих привлекла коляска, которая просто стояла посреди улицы. В коляске обнаружили шестимесячную девочку, которая громко плакала. Люди немного подождали, может появится мама ребенка, а когда поняли, что никто не появится – вызвали полицию.

Под Херсоном на улице нашли шестимесячную девочку: все детали

В Херсонской области люди нашли младенца на улице

Девочку немедленно доставили в медицинское учреждение, где ее осмотрели врачи. У нее диагностировано только небольшое переохлаждение, но в остальном – малышка в порядке. Ребенку повезло, что ее обнаружили прохожие.

По факту пропажи ребенка в полицию никто не обращался, и полиция начала разыскивать родных девочки. Малышку и ее коляску случайно узнала одна из врачей и сообщила полиции, где живет ее мать. Выяснилось, что у 34-летней местной жительницы есть еще двое детей, 11 и 12 лет, которые проживают с отцом. Семья состоит на учете как неблагополучная. Когда полиция разыскала горе-мать, то она была в состоянии сильного алкогольного опьянения и едва стояла на ногах.

Под Херсоном на улице нашли шестимесячную девочку: все детали

В Херсонской области на улице нашли шестимесячную девочку

Как рассказала женщина, она вышла погулять с дочерью, встретила знакомого, с котором у нее произошла ссора, а потом драка. Во время конфликта она оставила коляску с дочкой возле дома, а потом забыла о ней и ушла по своим делам.

"Сейчас ребенок находится в больнице, где пробудет еще несколько дней под наблюдением. После проведения проверок будет решаться вопрос о лишении матери родительских прав на дочь", - рассказал начальник отдела ювенальной превенции полиции Херсонской области Ярослав Шанько.

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