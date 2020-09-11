У Дніпрі люди встановили 11 "лежачих поліцейських" біля дому: відео абсурду

У Дніпрі біля будинку поклали 11 "лежачих поліцейських" (скрін відео)

Мешканці багатоповерхівки в Дніпрі вирішили боротися з автотранспортом самостійно і оригінально

Мешканці Дніпра самостійно встановили біля дев'ятиповерхівки 11 "лежачих поліцейських". Водіям тепер стало вкрай важко пересуватися по вулиці, а от мешканцям загрожує штраф за зіпсовану дорогу.

11 "лежачих поліцейських" покривають всього 100 метрів дороги, а для автомобілістів цю ділянку перетворився в справжню смугу перешкод. Деякі авто навіть застряють на цій дорозі. Водії скаржаться, що після такої дороги їм у копієчку влітає ремонт машини. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

А ось мешканці будинку вважають, що вони абсолютно праві і нічого тут їздити. Протистояння людей і машин почалося кілька років тому, коли біля будинку відремонтували дорогу. Автомобілісти почали користуватися нею, щоб об'їхати світлофори.

Люди кажуть, що вони не можуть спати через шум, скаржаться на загазованість, автомобілі "літають". Місцеві скинулися і поклали перешкоди.

Але деякі пішоходи не згодні з такими заходами. Адже в разі НС швидка, пожежна та інші не зможуть швидко дістатися до місця призначення.

У будь-якому випадку, такі перешкоди – незаконні. Адже ставити їх можна лише після узгодження поліції та місцевої влади. Інакше – штраф чи громадські роботи. Але поки що ніхто з водіїв не поскаржився.

Дніпрі жителі встановили 11 лежачих поліцейських під будинком (відео: YouTube/ТСН)

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