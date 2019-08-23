В Днепре голый неадекват в крови бросался на прохожих: видео инцидента (18+)

В Днепре голый мужчина бегал по улице и приставал к людям (Фото: коллаж РБК-Украина)

Дебошир без одежды приставал к людям и лазил по автомобилям

В Днепре голый мужчина в крови бегал по улице и проявлял агрессию. Неадеквата задержали нацгвардейцы, которые партулировали район. Инцидент произошел 22 августа ближе к вечеру на улице Кондратюка. Об этом передает "Информатор".

Также поведение буйного мужчины сняли на видео очевидцы, после чего ролики появились в сети.

Отмечается, что люди, которые стали свидетелями странного поведения человека, предпочитали не ввязываться, а просто наблюдали со стороны, при этом даже не звонили правоохранителям и не вызывали "скорую".

В Днепре голый неадекват приставал к людям (Фото: dp.informator.ua)

Абсолютно голый неадекват бросался на проходих около жилого дома №1, запрыгивал на автомобили.

Бойцы Нацгвардии во время патрулирования увидели такую картину и задержали буйного мужчину. Для этого им пришлсь применить спецсредства.

Видео: YouTube / informator.ua

Как рассказал пресс-секретарь Национальной гвардии Сергей Шенклян, мужчина в автомобиле правоохранителей до приезда медиков продолжал вести себя агрессивно, нападал на гвардейцев и пытался выломать дверь машины.

Предположительно, мужчина находился под действием наркотиков - у него на сгибе руки был след от инъекции.

Видео: YouTube / informator.ua

Многочисленные кровоподтеки и царапины нарушитель общественного порядка получил из-за того, что во время своего буйства падал и врезался во все, что оказывалось у него на пути.

Мужчину госпитализировали в городскую больницу №11. Детали инцидента выясляются.

Напомним, недавно в Киеве пьяный неадекват без причины накинулся на семью из трех человек и устроил драку. Инцидент произошел в "Сильпо" на Печерске. Мужчина напал на людей сначала в помещении супермаркета, а затем на улице около их автомобиля. В результате мужчина и его 6-летний сын получили травмы и переломы.

Как сообщалось ранее, Слава Каминская из группы "НеАнгелы" пожаловалась на назойливого поклонника, который уже долгое время преследует певицу в социальных сетях, оставляя угрозы. Более того, он пытался вломится в квартиру девушки.