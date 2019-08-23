ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Днепре голый неадекват в крови бросался на прохожих: видео инцидента (18+)

STYLERЖизнь    23.08.2019 - 12:31
В Днепре голый неадекват в крови бросался на прохожих: видео инцидента (18+)
В Днепре голый мужчина бегал по улице и приставал к людям (Фото: коллаж РБК-Украина)

Дебошир без одежды приставал к людям и лазил по автомобилям

В Днепре голый мужчина в крови бегал по улице и проявлял агрессию. Неадеквата задержали нацгвардейцы, которые партулировали район. Инцидент произошел 22 августа ближе к вечеру на улице Кондратюка. Об этом передает "Информатор".

Также поведение буйного мужчины сняли на видео очевидцы, после чего ролики появились в сети.

Отмечается, что люди, которые стали свидетелями странного поведения человека, предпочитали не ввязываться, а просто наблюдали со стороны, при этом даже не звонили правоохранителям и не вызывали "скорую".

В Днепре голый неадекват в крови бросался на прохожих: видео инцидента (18+)

В Днепре голый неадекват приставал к людям (Фото: dp.informator.ua)

Абсолютно голый неадекват бросался на проходих около жилого дома №1, запрыгивал на автомобили.

Бойцы Нацгвардии во время патрулирования увидели такую картину и задержали буйного мужчину. Для этого им пришлсь применить спецсредства.

Видео: YouTube / informator.ua

Как рассказал пресс-секретарь Национальной гвардии Сергей Шенклян, мужчина в автомобиле правоохранителей до приезда медиков продолжал вести себя агрессивно, нападал на гвардейцев и пытался выломать дверь машины.

Предположительно, мужчина находился под действием наркотиков - у него на сгибе руки был след от инъекции.

Видео: YouTube / informator.ua

Многочисленные кровоподтеки и царапины нарушитель общественного порядка получил из-за того, что во время своего буйства падал и врезался во все, что оказывалось у него на пути.

Мужчину госпитализировали в городскую больницу №11. Детали инцидента выясляются.

Напомним, недавно в Киеве пьяный неадекват без причины накинулся на семью из трех человек и устроил драку. Инцидент произошел в "Сильпо" на Печерске. Мужчина напал на людей сначала в помещении супермаркета, а затем на улице около их автомобиля. В результате мужчина и его 6-летний сын получили травмы и переломы.

Как сообщалось ранее, Слава Каминская из группы "НеАнгелы" пожаловалась на назойливого поклонника, который уже долгое время преследует певицу в социальных сетях, оставляя угрозы. Более того, он пытался вломится в квартиру девушки.

Застрелил таксу и обругал женщину с коляской: детали конфликта в Киеве Стоял на коленях возле больницы: детали жуткой смерти мужчины в Днепре
Новости Украины ФК Днепринцидентнеадекватный человек
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь