В центре Киева в супермаркете неадекват избил семью с ребенком: детали инцидента (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Пьяный мужчина напал на людей в столичном "Сильпо"

В Киеве пьяный неадекват без причины накинулся на семью из трех человек и устроил драку. Инцидент произошел в "Сильпо" на Печерске на улице Академика Филатова. Агрессивный 43-летний мужчина напал на людей сначала в помещении супермаркета, а затем на улице около их автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Киева.

Злоумышленник задержан, и правоохранители уже сообщили ему о подозрении.

В сети появилось видео нападения.

Отмечается, что нападавший в состоянии алкогольного опьянения в магазине спровоцировал конфликт с мужчиной и женщиной, вместе с которыми был их 6-летний ребенок. Ругаясь матом, он стал бить их кулаками и ногами по лицу и туловищу. После того, как пострадавшие вышли из помещения "Сильпо" и отправились к своей машине, агрессор последовал за ними.

В Киеве в "Сильпо" пьяный набросился на семью с ребенком (Фото: скриншот)

Он стал наносить удары по авто, а затем подошел к мужчине с ребенком и толкнул его, после чего папа с малышом упали на землю. У них диагностировали перелом локтевой кости правого предплечья со смещением, ушиб мягких тканей передней брюшной стенки и раны левой заушной области.

Полицейские задержали неадеквата. Были открыты два производства за хулиганство и "грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом", а также "умышленное средней тяжести телесное повреждение".

Видео: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Как сообщалось, не так давно в Харькове в супермаркете "Сильпо" в ТРК две девушки устроили поножовщину.

Также мы писали о том, что ранее в Киеве на Лукьяновке в торговом центре покупателя избили прямо на глазах у охранника.