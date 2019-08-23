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У Дніпрі голий неадекват в крові кидався на перехожих: відео інциденту (18+)

STYLERЖиття    23.08.2019 - 12:31
У Дніпрі голий неадекват в крові кидався на перехожих: відео інциденту (18+)
У Дніпрі голий чоловік бігав по вулиці і чіплявся до людей (Фото: колаж РБК-Україна)

Бешкетник без одягу чіплявся до людей і лазив по автомобілях

У Дніпрі голий чоловік в крові бігав вулицею та проявляв агресію. Неадеквата затримали нацгвардійці, які партулировали район. Інцидент стався 22 серпня ближче до вечора на вулиці Кондратюка. Про це передає "Інформатор".

Також поведінку буйного чоловіка зняли на відео очевидці, після чого ролики з'явилися в мережі.

Зазначається, що люди, які стали свідками дивної поведінки чоловіка, вважали за краще не вплутуватися, а просто спостерігали з боку, при цьому навіть не дзвонили правоохоронцям і не викликали "швидку".

У Дніпрі голий неадекват в крові кидався на перехожих: відео інциденту (18+)

У Дніпрі голий неадекват чіплявся до людей (Фото: dp.informator.ua)

Абсолютно голий неадекват кидався на проходих біля житлового будинку №1, залазив на автомобілі.

Бійці Нацгвардії під час патрулювання побачили таку картину і затримали буйного чоловіка. Для цього їм довелося застосувати спецзасоби.

Відео: YouTube / informator.ua

Як розповів прес-секретар Національної гвардії Сергій Шенклян, чоловік в автомобілі правоохоронців до приїзду медиків продовжував вести себе агресивно, нападав на гвардійців і намагався виламати двері машини.

Імовірно, чоловік перебував під дією наркотиків - у нього на згині руки був слід від ін'єкції.

Відео: YouTube / informator.ua

Численні синці та кроваві подряпини порушник громадського порядку отримав через те, що під час свого буйства падав і врізався у все, що опинялося у нього на шляху.

Чоловіка госпіталізували в міську лікарню №11. Деталі інциденту выясляются.

Нагадаємо, нещодавно у Києві п'яний неадекват без причини накинувся на сім'ю з трьох чоловік і влаштував бійку. Інцидент стався в "Сільпо" на Печерську. Чоловік напав на людей спочатку в приміщенні супермаркету, а потім на вулиці біля їхнього автомобіля. В результаті чоловік і його 6-річний син отримали травми і переломи.

Як повідомлялося раніше, Слава Камінська з групи "НеАнгели" поскаржилася на настирливого залицяльника, який вже довгий час переслідує співачку в соціальних мережах, залишаючи загрози. Більш того, він намагався вломитися в квартиру дівчини.

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Новини України ФК Дніпроинцидентнеадекватный человек
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