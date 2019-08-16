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Скандальный блогер с ВИЧ укусил активиста в Одессе: появилось видео

STYLERПроисшествия    16.08.2019 - 20:26
Скандальный блогер с ВИЧ укусил активиста в Одессе: появилось видео
В Одессе блогер Домбровский укусил активиста Балинского (коллаж: РБК-Украина)

Потасовка произошла во время протестов под Одесской ОГА

В Одессе в пятницу, 16 августа, произошла потасовка между экоактивистом Владиславом Балинским и скандальным блогером Стасом Домбровским. Во время драки ВИЧ-позитивный блогер укусил активиста за нос. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Отмечается, что драка произошла во время акции протеста под стенами Одесской ОГА. Оба участника конфликта снимали происходящее на фото и видео. В какой-то момент между ними возникла словесная перепалка. Домбровский укусил Балинского на нос, а тот в ответ ударил его кулаком в лицо.

Скандальный блогер с ВИЧ укусил активиста в Одессе: появилось видео

Блогер Стас Домбровский (фото: odessa.online)

К счастью, полицейским, обеспечивающим порядок во время акции, удалось вовремя вмешаться в конфликт. Уже в участке оба написали друг на друга завления о нападении и избиении.

"По заявлениям обоих участников инцидента начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 125 УК (умышленное легкое телесное повреждение)", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Скандальный блогер с ВИЧ укусил активиста в Одессе: появилось видео

Экоактивист Владимир Балинский (фото: odessa.online)

О Домбровском известно, что он бывшый наркоман и заключенный. У него ВИЧ-положительный статус. Блогер не скрывает свой диагноз и открыто о нем говорит. В Одессе блогер известен как общественный активист, автор творческих проектов, а также пропагандист борьбы с наркоманией и ВИЧ.

В Одессе блогер Домбровский укусил за нос активиста Балинского (видео: YouTube/Gonzo TV)

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