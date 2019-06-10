Какой-то треш: в Кременчуге возле школы голый мужчина бегал за женщинами (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Обнаженный мужчина повеселил сеть

Голый мужчина средь бела дня бегал за женщинами в Кременчуге Полтавской области. Эксгибициониста заметили в небольшом сквере недалеко от школы. Об инциденте сообщил местный житель Александр Ткаченко в своем Facebook, который также опубликовал соответствующее видео.

Демонстрация крайней открытости происходила около дома на улице Тараса Бульбы, 18. Рядом находится средняя школа №17.

"По Тараса Бульбы 18 бегает за бабами голый мужик", - подписал ролик автор видео.

В Кременчуге разгуливал голый мужчина (Фото: скриншот)

Также Ткаченко рассказал, что это - "бытовуха", и обнаженный мужчина побежал за ключами, которые остались у его жены.

"Реалии нашего Молодежного. Жена наказывает мужа... Сейчас он ее насиловать будет. Среди бела дня", - иронизирует он над ситуацией.

Видео с Facebook-страницы Александра Ткаченко

Нужно сказать, что в комментариях к ролику пользователи сети восприняли ситуацию неоднозначно. У кого-то такое поведение всерьез вызвало опасения, у других - иронию.

"Ничего смешного нет. Хз что у него на уме. Надо было вмешаться";

"Какой-то треш у вас происходит";

"А портки где он потерял?"

"Может с налоговой чувак идет, чесно все заплатил. А ты его спугнул"...

Как сообщалось ранее, недавно в Днепре по улицам города средь бела дня спокойно прогуливалась голая женщина.

Также мы писали о том, что в центре Кропивницкого гуляла девушка без одежды. На ней было надето лишь нижнее белье, а на улице - минусовая температура.

Напомним также, что в Киеве голый мужчина в супермаркете повеселил посетителей. Он разгуливал около прилавка с бананами и успел сбежать до приезда полиции.

Добавим, что ранее в столице обнаженная женщина лежала прямо посреди проезжей части. Видео курьезного случая появилось в сети.