ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Днепре на детской площадке обнаружили нору с огромным тарантулом (фото)

Новина українською →
Днепр, Вторник 01 июня 2021 14:47
В Днепре на детской площадке обнаружили нору с огромным тарантулом (фото) Коллаж РБК-Украина: в Днепре тарантула заметили на детской площадке
Автор: Роман Мирончук

В Днепре на территории детской площадки заметили огромного паука. Местные жители обнаружили тарантула на углу Заводской и Метростроевской улицы.

Об этом сообщили в группе "Днепруха" в Facebook.

В Днепре на детской площадке обнаружили нору с огромным тарантулом (фото)

В Днепре обнаружили тарантула на детской площадке (фото: facebook.com/groups/dnepruha)

Пользователи сети предположили, что это степной тарантул, которого также называют мизгирь. Размер самки паука может достигать 30 миллиметров, а самца - 25. Его тело покрыто волосками и сверху он имеет буро-рыжий окрас, а снизу - черный.

В Днепре на детской площадке обнаружили нору с огромным тарантулом (фото)В Днепре на детской площадке обнаружили нору с огромным тарантулом (фото)

В Днепре обнаружили тарантула на детской площадке (фото: facebook.com/groups/dnepruha)

Опасность для человека

Яд этого тарантула находится в железах в головогруди. Укус паука для человека не смертельный и по болезненности его можно сравнить с тем, как жалит шершень. После укуса появляется местный отек и боль. Иногда кожа может пожелтеть и остаться такой до двух месяцев.

Распространение

Эти пауки предпочитают сухой климат, поэтому чаще обитают в пустынной, полупустынной, степной, иногда лесостепных зонах. Их можно встретить на полях, в садах, огородах, на берегу рек и других местах с мягкой почвой.

Степные тарантулы роют вертикальные норы, глубина которых составляет до 30-40 сантиметров. Пауки ловят и убивают насекомых, которые могут залезть случайно к ним в нору.

Напомним, в Днепре укус паука отправил мужчину на больничную койку. Это произошло, когда местный житель прилег отдохнуть на траве в саду.

Мы также писали о том, что под Днепром активизировались ядовитые пауки. Местные жители заметили большие норы в земле.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Днепр паук
LITE
Праздник 1 июня: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины
Праздник 1 июня: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины