У Дніпрі на дитячому майданчику виявили нору з величезним тарантулом (фото)
У Дніпрі на території дитячого майданчика помітили величезного павука. Місцеві жителі виявили тарантула на розі Заводської і Метробудівській вулиці.
Про це повідомили в групі "Днепруха" в Facebook.
У Дніпрі виявили тарантула на дитячому майданчику (фото: facebook.com/groups/dnepruha)
Користувачі мережі припустили, що це степовий тарантул, якого також називають мизгирь. Розмір самки павука може досягати 30 міліметрів, а самця - 25. Його тіло вкрите волосками і зверху він має буро-рудий окрас, а знизу - чорний.
У Дніпрі виявили тарантула на дитячому майданчику (фото: facebook.com/groups/dnepruha)
Небезпека для людини
Отрута цього тарантула знаходиться в залозах в головогрудях. Укус павука для людини не смертельний і по хворобливості його можна порівняти з тим, як жалить шершень. Після укусу з'являється місцевий набряк і біль. Іноді шкіра може пожовтіти і залишитися такою до двох місяців.
Поширення
Ці павуки воліють сухий клімат, тому частіше мешкають в пустельній, напівпустельній, степовій, іноді лісостеповій зонах. Їх можна зустріти на полях, в садах, городах, на березі річок і інших місцях з м'яким грунтом.
Степові тарантули риють вертикальні нори, глибина яких становить до 30-40 сантиметрів. Павуки ловлять і вбивають комах, які можуть залізти випадково до них в нору.
Нагадаємо, в Дніпрі укус павука відправив чоловіка на лікарняне ліжко. Це сталося, коли місцевий житель приліг відпочити на траві в саду.
Ми також писали про те, що під Дніпром активізувалися отруйні павуки. Місцеві жителі помітили великі нори в землі.