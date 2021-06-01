У Дніпрі на дитячому майданчику виявили нору з величезним тарантулом (фото)

У Дніпрі на території дитячого майданчика помітили величезного павука. Місцеві жителі виявили тарантула на розі Заводської і Метробудівській вулиці.

Про це повідомили в групі "Днепруха" в Facebook .

У Дніпрі виявили тарантула на дитячому майданчику (фото: facebook.com/groups/dnepruha)

Користувачі мережі припустили, що це степовий тарантул, якого також називають мизгирь. Розмір самки павука може досягати 30 міліметрів, а самця - 25. Його тіло вкрите волосками і зверху він має буро-рудий окрас, а знизу - чорний.

У Дніпрі виявили тарантула на дитячому майданчику (фото: facebook.com/groups/dnepruha)

Небезпека для людини

Отрута цього тарантула знаходиться в залозах в головогрудях. Укус павука для людини не смертельний і по хворобливості його можна порівняти з тим, як жалить шершень. Після укусу з'являється місцевий набряк і біль. Іноді шкіра може пожовтіти і залишитися такою до двох місяців.

Поширення

Ці павуки воліють сухий клімат, тому частіше мешкають в пустельній, напівпустельній, степовій, іноді лісостеповій зонах. Їх можна зустріти на полях, в садах, городах, на березі річок і інших місцях з м'яким грунтом.

Степові тарантули риють вертикальні нори, глибина яких становить до 30-40 сантиметрів. Павуки ловлять і вбивають комах, які можуть залізти випадково до них в нору.