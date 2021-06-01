В Днепре укус паука отправил мужчину на больничную койку: жалит сильнее, чем змея

В Днепре 50-летнего мужчину укусил паук. Это произошло в то время, как местный житель прилег отдохнуть на траве в саду.

Мужчина увидел на ноге два следа от укусов. Также он почувствовал боль. Ситуация далее только усугубилась - место укуса напухло, его начало морозить, появилась рвота. Тогда мужчина обратился в больницу и оказался под капельницей.

По симптомам врачи предположили, что это мог быть укус паука каракурта.

"В последние годы в Днепре и области с приходом тепла активизируются пауки. Среди них и каракурт, чей яд в 15 раз сильнее, чем у гремучей змеи. К счастью, объем, который впрыскивается каракуртом, несравненно меньше змеиной дозы. Однако, если вовремя не оказать помощь, могут быть серьезные последствия ", — сообщает издание.

Напомним, что каракурт — вид пауков из рода черных вдов. Латинское название вида передает внешние морфологические признаки: тринадцать точек или пятен на верхней стороне брюшка. Каракурт очень ядовит.