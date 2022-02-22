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В Днепре врачи чудом спасли девушку после ДТП: подняли кости черепа, чтобы расправить мозг

Автор: Татьяна Самарук

В Днепре в больнице имени Мечникова провели сверхсложную хирургическую операцию, чтобы спасти 20-летнюю девушку с тяжелыми травмами после ДТП.

Об этом рассказал генеральный директор медучреждения Сергей Рыженко.

По словам медика, 20-летняя девушка попала в ДТП со своим возлюбленным в Днепре.

Отмечается, что обоих с улицы Набережной в бессознательном состоянии "скорая" на реанимобиле за считанные минуты доставила в реанимационной зала.

Там молодой нейрохирург провел самую сложную в своей жизни операцию. В частности, разрушенные кости черепа ему удалось поднять, давая мозгу расправиться.

"Кома I, II ступеней. Реаниматологи несколько суток стабилизировали состояние девушки", - сказал Рыженко.

Также девушке после этого сделали еще одну операцию, она будет жить и сейчас с ней все в порядке.

"Девушка не только будет жить, но и сохранит красивое лицо, которое было до аварии. А Назар в другом отделении ждет встречи с любимой. Какой она будет, покажет время", - добавил врач.

В Днепре чудом спасли девушку после ДТП (facebook.com/rsa)

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