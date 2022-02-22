У Дніпрі лікарі дивом врятували дівчину після ДТП: підняли кістки черепа, щоб розправити мозок

За словами медика, 20-річна дівчина потрапила в ДТП зі своїм коханим у Дніпрі.

Зазначається, що обох із вулиці Набережної у непритомному стані "швидка" на реанімобілі за лічені хвилини доправила до реанімаційної зали.

Там молодий нейрохірург провів найскладнішу у своєму житті операцію. Зокрема, зруйновані кістки черепа йому вдалося підняти, даючи мозку розправитися.

"Кома I, II ступенів. Реаніматологи кілька діб стабілізували стан дівчини", - сказав Риженко.

Також дівчині після цього зробили ще одну операцію, вона житиме і зараз із нею все гаразд.

"Дівчина не лише житиме, а й збереже гарне обличчя, яке було до аварії. А Назар в іншому відділенні чекає на зустріч із коханою. Якою вона буде, покаже час", - додав лікар.

У Дніпрі дивом врятували дівчину після ДТП (facebook.com/rsa)