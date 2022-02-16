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Во Львове COVID-19 вызвал у 11-летней девочки паралич: отказывали ноги и руки

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Львов, Среда 16 февраля 2022 15:55
Во Львове COVID-19 вызвал у 11-летней девочки паралич: отказывали ноги и руки Во Львове COVID-19 вызвал у девочки паралич (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове после перенесенного коронавируса у 11-летней девочки начали отказывать руки и ноги.

Об этом сообщают в детской больнице Первого медобъединения Львова.

Как коронавирус повлиял на организм

11-летняя Соломия со Львова заболела COVID-19. Отмечается, что болезнь она перенесла в легкой форме, из симптомов была только потеря обоняния и вкуса. Однако, через несколько недель у нее появилась сильная головная боль, онемение и слабость в ногах и руках. Также девочка не могла держать даже вилку.

Поэтому ребенка срочно госпитализировали сразу в реанимацию детской больницы, где она провела две недели.

Во Львове COVID-19 вызвал у 11-летней девочки паралич: отказывали ноги и рукиВо Львове COVID-19 вызвал у 11-летней девочки паралич (facebook.com/1tmolviv)

Медики установили у девушки - острый поперечный миелит в шейном отделе позвоночника (снижение двигательной активности в верхних и нижних конечностях) с нарушением функций тазовых органов.

По словам врачей, это воспалительное инфекционное заболевание спинного мозга, во время которого молниеносно поражаются двигательная и чувствительная способность.

Коронавирус запустил ложную работу иммунной системы и она начала воспринимать клетки спинного мозга как чужеродные, атакуя свой же организм.

Состояние девочки удалось стабилизировать, две недели она пробыла в реанимации и месяц в неврологическом отделении. Ребенку пришлось заново учиться сидеть и ходить

К счастью болезнь отступила, развитие осложнения приостановлено, подвижность ножек и ручек восстановлена.

Во Львове COVID-19 вызвал у 11-летней девочки паралич: отказывали ноги и рукиВо Львове COVID-19 вызвал у 11-летней девочки паралич: отказывали ноги и руки

Во Львове COVID-19 вызвал у 11-летней девочки паралич (facebook.com/1tmolviv)

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