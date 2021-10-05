В Днепре агрессивная собака набросилась на прохожего, который хотел снять средства в банкомате (фото)

Так, инцидент произошел ночью 2 октября.

Мужчина хотел подойти к банковскому терминалу ПриватБанк, но там увидел агрессивную собаку. Сначала животное не реагировало на него. Однако, когда мужчина подошел ближе, то пес внезапно набросился и вцепился зубами в его левую руку.

"Собака поднялась и бросилась в мою левую руку, которая в тот момент находилась в кармане, видимо, решив, что рука неплохо подошла бы в качестве ночного перекуса. И если бы не куртка, которая теперь имеет несколько дыр от зубов, то боюсь, что картина для меня была бы намного хуже", - говорит пострадавший.

Что сказали в полиции

Далее мужчина позвонил в полицию, где ему сказали, что сообщение приняли и сообщают экипажу реагирования.

"За пол часа так никого не дождавшись, я перезвонил и мне снова сказали подождать. Я дождался звонка в ответ, смысл которого заключался в том, что в целом это не полицейская работа и посоветовали позвонить еще лучше в 103", - добавил мужчина.

Пострадавший сразу же обратился к врачам, где теперь он должен обследоваться не менее 10 дней. По словам мужчины, собака бездомная, но ее якобы используют, как охранника, на местном базаре.

В Днепре агрессивная собака покусала мужчину (facebook.com/Шевченківський район-Правый берег Днепра)