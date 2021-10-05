У Дніпрі агресивний собака накинувся на перехожого, який хотів зняти кошти у банкоматі (фото)

У Дніпрі в житловому районі Тополя агресивний пес накинувся на чоловіка. Зокрема, спочатку собака не реагував на перехожого, однак потім раптово накинувся на нього і вкусив за руку.
Про це повідомили повідомив у Facebook-спільноті "Шевченківський район - Правий берег Дніпра".
Так, інцидент стався вночі, 2 жовтня.
Чоловік хотів підійти до банківського термінала ПриватБанк, але там побачив агресивного собаку. Спочатку тварина не реагувала на нього. Проте, коли чоловік підійшов ближче, то пес раптово накинувся і вчепився зубами в його ліву руку.
"Собака піднялася і кинулася в мою ліву руку, яка в той момент перебувала в кишені, мабуть, вирішивши, що рука непогано підійшла б в якості нічного перекусу. І якби не куртка, яка тепер має кілька дірок від зубів, то боюся, що картина для мене була б набагато гірше", - каже потерпілий.
Далі чоловік зателефонував у поліцію, де йому сказали, що повідомлення прийняли і повідомляють екіпажу реагування.
"За пів години так нікого не дочекавшись, я передзвонив і мені знову сказали почекати. Я дочекався дзвінка у відповідь, сенс якого полягав в тому, що в цілому не поліцейська це робота і порадили зателефонувати краще ще в 103", - додав чоловік.
Потерпілий відразу ж звернувся до лікарів, де тепер він має обстежуватися щонайменше 10 днів. За словами чоловіка, собака бездомний, але його нібито використовують, як охоронця, на місцевому базарі.
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