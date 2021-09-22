Под Киевом горе-хозяин оставил собаку возле магазина, потому что хотел спать: животное не ело три дня

Об этом сообщили в Facebook-сообществе "Софиевской Борщаговки".

Так, вопиющий инцидент произошел 20 сентября.

Пользователь Дмитрий Беззубченко первым обеспокоился данной ситуацией. Как рассказал парень, пес стоял привязанным возле магазина АТБ в течение нескольких часов, а именно с 10 утра.

Под Киевом мужчина оставил своего голодного лабрадора под магазином (facebook.com/groups/sofiivska.borschahivka)

В комментариях местные жители рассказали, что хозяин четвероногого якобы специально оставил его на улице, потому что хотел поспать. Пользователи пишут, что мужчина сам это подтвердил.

Также на осмотре у ветеринара выяснилось, что собака не ела в течение трех последних дней.

На протяжении последних дней за судьбу лабрадора переживало много горожан. Кроме того, неравнодушные даже вызвали на место происшествия специальную службу. Однако она по дороге попала в аварию.

Поэтому сейчас собаку забрали парень с девушкой. Сперва хозяин был не против этого, но впоследствии все же якобы забрал преданного любимца.