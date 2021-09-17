В Херсоне на ребенка напал домашний алабай: девочка потеряла много крови
В Херсоне домашний алабай напал на 8-летнюю девочку. Сейчас ребенок в тяжелом состоянии находится в больнице.
Об этом сообщает знакомая семьи пострадавшей в Facebook Ольга Братан.
Так, инцидент произошел вчера, 16 сентября.
По словам женщины, на 8-летнюю девочку напала соседская собака породы алабай.
Вследствие этого ребенка со рваными ранами и травмами госпитализировали в медучреждение.
"Ребенка очень сильно порвал соседский алабай. Девочка в реанимации, потеряла много крови, перенесла операцию", - написала Ольга.
Женщина говорит, что сейчас семья девочки собирает средства на ее лечение.
В комментариях пользователи пишут, что такая собака должна быть в наморднике.
- Собака должна быть в наморднике там, где есть не знающие ей люди;
- Какой ужас! Какого черта без намордника? Психи, штраф должен быть таким, чтобы эти владельцы собак знали;
- Где был хозяин? Его бы так;
- Девочка была приглашена своей одноклассницей (дочь хозяина собаки) в гости. У собаки даже вольера нет, поэтому ребенок не закрыл собаки. Почему хозяин собаки не объяснил своей дочке, что нельзя без взрослых кого-то приводить. А вообще это должно было произойти рано или поздно! Потому что хозяева безответственны. Собака этих хозяев 9 лет назад покусали моего старшего сына. А через 6 лет покусали младшего сына. И если с первым хозяин сам дал команду фас (тихо) так сказать играя с собакой (в чем сам потом признался), то во втором случае обвинил моего ребенка, что тот его раздражал.
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