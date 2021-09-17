В Херсоне на ребенка напал домашний алабай: девочка потеряла много крови

Алабай напал на ребенка в Херсоне (Коллаж РБК-Украина)

В Херсоне домашний алабай напал на 8-летнюю девочку. Сейчас ребенок в тяжелом состоянии находится в больнице.

Об этом сообщает знакомая семьи пострадавшей в Facebook Ольга Братан.