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В Херсоне на ребенка напал домашний алабай: девочка потеряла много крови

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Херсон , Пятница 17 сентября 2021 17:38
В Херсоне на ребенка напал домашний алабай: девочка потеряла много крови Алабай напал на ребенка в Херсоне (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Херсоне домашний алабай напал на 8-летнюю девочку. Сейчас ребенок в тяжелом состоянии находится в больнице.

Об этом сообщает знакомая семьи пострадавшей в Facebook Ольга Братан.

Так, инцидент произошел вчера, 16 сентября.

По словам женщины, на 8-летнюю девочку напала соседская собака породы алабай.

Вследствие этого ребенка со рваными ранами и травмами госпитализировали в медучреждение.

"Ребенка очень сильно порвал соседский алабай. Девочка в реанимации, потеряла много крови, перенесла операцию", - написала Ольга.

Женщина говорит, что сейчас семья девочки собирает средства на ее лечение.

В комментариях пользователи пишут, что такая собака должна быть в наморднике.

  • Собака должна быть в наморднике там, где есть не знающие ей люди;
  • Какой ужас! Какого черта без намордника? Психи, штраф должен быть таким, чтобы эти владельцы собак знали;
  • Где был хозяин? Его бы так;
  • Девочка была приглашена своей одноклассницей (дочь хозяина собаки) в гости. У собаки даже вольера нет, поэтому ребенок не закрыл собаки. Почему хозяин собаки не объяснил своей дочке, что нельзя без взрослых кого-то приводить. А вообще это должно было произойти рано или поздно! Потому что хозяева безответственны. Собака этих хозяев 9 лет назад покусали моего старшего сына. А через 6 лет покусали младшего сына. И если с первым хозяин сам дал команду фас (тихо) так сказать играя с собакой (в чем сам потом признался), то во втором случае обвинил моего ребенка, что тот его раздражал.

Ранее мы сообщали, что в Херсоне бойцовский пес терроризирует людей.

А также рассказывали о том, что в Виннице мужчина жестоко зарезал собаку на глазах у детей.

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