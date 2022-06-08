UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Днепре 6-летняя девочка игрой на флейте собирает деньги на армию (видео)

Маленькая украинка собирает средства на рамию (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В центре Днепра 6-летняя девочка Соломия играет на флейте, а собранные за свою музыку деньги передает на фронт, на помощь защитникам Украины.

Видео в Facebook опубликовала мама девочки Ксения Реут.

Соломия Реут, шестилетняя украинка из Днепра, которая не осталась в стороне, когда началась война.

В частности, сначала она вместе с мамой занималась помощью другим волонтерам, после чего приняли решение сделать нечто большее. Они решили проводить благотворительные концерты, ведь девочка умеет играть на флейте.

Девочка собрала уже 118 тысяч гривен и передала их на нужды украинской армии.

"Беззубый рэп о Стефании от Соломии", - написала мама под видео.

Также девочка еще пела еще с другими детьми.

"Что теперь поют маленькие украинцы. Сегодня у нас неожиданно сложилось трио. Обожаю эту детскую суперсилу - знакомые 2 минуты, а уже друзья", - говорится под видео.

В комментариях пользователи в восторге от девушки.

Ранее мы сообщали что маленький украинец изготавливает и продает браслеты, чтобы помочь ВСУ.

Также мы писали, как поддержать и помочь ВСУ прямо сейчас.

Читайте РБК-Украина в Google News
помощь