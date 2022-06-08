В Днепре 6-летняя девочка игрой на флейте собирает деньги на армию (видео)

Соломия Реут, шестилетняя украинка из Днепра, которая не осталась в стороне, когда началась война.

В частности, сначала она вместе с мамой занималась помощью другим волонтерам, после чего приняли решение сделать нечто большее. Они решили проводить благотворительные концерты, ведь девочка умеет играть на флейте.

Девочка собрала уже 118 тысяч гривен и передала их на нужды украинской армии.

"Беззубый рэп о Стефании от Соломии", - написала мама под видео.

Также девочка еще пела еще с другими детьми.

"Что теперь поют маленькие украинцы. Сегодня у нас неожиданно сложилось трио. Обожаю эту детскую суперсилу - знакомые 2 минуты, а уже друзья", - говорится под видео.

В комментариях пользователи в восторге от девушки.