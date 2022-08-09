ua ru
Вт, 09 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Дніпрі відмовилися реєструвати шлюб бійця ЗСУ та громадянки РФ: що сказали у РАЦСі

Новость на русском →
Дніпро, Вівторок 09 серпня 2022 16:45
У Дніпрі відмовилися реєструвати шлюб бійця ЗСУ та громадянки РФ: що сказали у РАЦСі Військовому відмовили укладати шлюб з громадянкою РФ (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі боєць Збройних сил України не зміг оформити офіційно стосунки. Річ у тому, що його кохана громадянка Російської Федерації.

Про це розповів Дніпровський журналіст Валерій Гарагуц у Facebook.

Зазначається, що жінка народилася в Москві, але вийшла заміж за жителя Дніпра. Однак, через якийсь час вони розлучилися.

Громадянка РФ залишилася жити в Дніпрі, але при цьому у неї була посвідка на постійне проживання в Україні.

Згодом після розлучення жінка почала зустрічатися з хлопцем, який служив у ЗСУ з 2014 року. У нього з'явилася можливість приїхати й пара вирішила оформити стосунки, але в РАЦСі їм відмовили.

"У країні воєнний стан і будь-які послуги громадянам з країни агресора не надаються, тому громадянину України у вільному виборі дружини було відмовлено. Виїхати в іншу країну для укладення шлюбу не можуть, до того ж наречений служить в ЗСУ. Звернутися до суду було б хорошим варіантом, але наречений на війні, а наречена - громадянка Росії", - йдеться в повідомленні.

Також журналіст нагадав, що стаття 51 Конституції України говорить, що шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка.

До того ж закон України Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства передбачає, що іноземці та особи без громадянства на території України користуються такими правами і свободами, як і громадяни України.

У коментарях користувачі запропонували варіанти вирішення проблеми. Вони пишуть, щоб молодята спробували варіант одруження командиром військовослужбовця.

  • Їх має право одружити командир;
  • У нашому місті є теж така пара. Жінка порвала свій паспорт РФ в перші дні війни. Їх одружили;
  • Хай отримають офіційну відмову, чому громадянин України не має права одружитися.

Раніше ми повідомляли, що британець вирішив одружиться з українкою-біженкою, через яку пішов з сім'ї.

Також ми писали про історії захисників, які одружилися на Азовсталі.

Читайте РБК-Україна в Google News
загс свадьба
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя