Дмитро Комаров показав, як святкував Різдво з захисниками у Покровську (фото)

Український телеведучий і журналіст Дмитро Комаров поділився, як святкував Різдво разом із захисниками у Покровську.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.
Дмитро Комаров зараз займається створенням нового сезону проєкту "Світ навиворіт. Україна". В одному з епізодів ведучий розкаже про те, як проходить Різдво у Покровську - одному з найбільш напружених місць на фронті.
"Після насиченого різдвяного дня у Покровську хочу сказати головне: кожен із нас, сидячи за столом в мирних містах у святкові дні, має пам'ятати, що цей спокій в тилу був би неможливий без хлопців та дівчат, які теж дуже хочуть, але не можуть бути з родинами за столом", - написав журналіст.
Дмитро Комаров із захисниками України (фото: instagram.com/komarovmir)
"Їх дуже важливо цінувати, поважати і не забувати, що просто зараз, в цю секунду, сотні тисяч українських військових не мають повноцінного свята заради того, щоб воно було у країни", - додав він.
Телеведучий також поділився, що нинішня атмосфера в Покровську далека від святкової - місто живе в постійній напрузі. Російські війська продовжують обстріли, і уникнути влучань не вдається.
Дмитро Комаров із захисниками України (фото: instagram.com/komarovmir)
Попри ці випробування, мешканці міста не втрачають віри у новорічні та різдвяні дива, сподіваючись, що наступного року свята вони зустрінуть у мирній Україні.
"Атмосфера в місті не святкова. Похмура. Дуже тривожна. Все прострілюється. Все долітає. Немає жодного безпечного квадратного сантиметра. Хіба тут до свят? Але люди реально, щиро, без красивих слів, вірять у найкраще, а також у різдвяні та новорічні дива. Що наступне Різдво буде вже в мирний час, чого всім нам і бажаємо", - сказав Дмитро.
Дмитро Комаров із захисниками України (фото: instagram.com/komarovmir)
До слова, раніше Осадча, Сумська та інші зірки зворушливо привітали українців із Різдвом.
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