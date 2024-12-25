Дмитро Комаров показав, як святкував Різдво з захисниками у Покровську (фото)

Дмитро Комаров зараз займається створенням нового сезону проєкту "Світ навиворіт. Україна". В одному з епізодів ведучий розкаже про те, як проходить Різдво у Покровську - одному з найбільш напружених місць на фронті.

"Після насиченого різдвяного дня у Покровську хочу сказати головне: кожен із нас, сидячи за столом в мирних містах у святкові дні, має пам'ятати, що цей спокій в тилу був би неможливий без хлопців та дівчат, які теж дуже хочуть, але не можуть бути з родинами за столом", - написав журналіст.

Дмитро Комаров із захисниками України (фото: instagram.com/komarovmir)

"Їх дуже важливо цінувати, поважати і не забувати, що просто зараз, в цю секунду, сотні тисяч українських військових не мають повноцінного свята заради того, щоб воно було у країни", - додав він.

Телеведучий також поділився, що нинішня атмосфера в Покровську далека від святкової - місто живе в постійній напрузі. Російські війська продовжують обстріли, і уникнути влучань не вдається.

Дмитро Комаров із захисниками України (фото: instagram.com/komarovmir)

Попри ці випробування, мешканці міста не втрачають віри у новорічні та різдвяні дива, сподіваючись, що наступного року свята вони зустрінуть у мирній Україні.

"Атмосфера в місті не святкова. Похмура. Дуже тривожна. Все прострілюється. Все долітає. Немає жодного безпечного квадратного сантиметра. Хіба тут до свят? Але люди реально, щиро, без красивих слів, вірять у найкраще, а також у різдвяні та новорічні дива. Що наступне Різдво буде вже в мирний час, чого всім нам і бажаємо", - сказав Дмитро.

Дмитро Комаров із захисниками України (фото: instagram.com/komarovmir)