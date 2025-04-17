Дмитро Коляденко здивував зізнанням: "У мене не було жінки після Білик"

Епатажний хореограф Дмитро Коляденко шокував зізнанням, що не мав інтимних стосунків після розставання з Іриною Білик.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його інтерв'ю Маші Єфросиніній "Екзамен".

Дмитро підкреслив, що він завжди буде любити Ірину Білик. Попри те, що пара розійшлася 19 років тому, вони періодично спілкуються.

"Я її любив, люблю і буду любити. Сьогодні ми не спілкуємося. Але сьогодні вона мені наснилася, що вона мені зателефонує. І вона зателефонує. Вона ніколи не поставить крапку, і я. Ми не можемо поставити крапку. Ми поставили крапку, що ми не можемо жити разом", - підкреслив Коляденко.

Потім у процесі розмови з Машею Єфросиніною артист зробив шокуюче зізнання.

"У мене не було жінки після Білик. Зовсім", - відверто поділився Коляденко.

"Це фатальні жінки (Ірина Білик та Олена Коляденко - ред.). У мене є якийсь стандарт. У мене не було жінки стільки років", - підкреслив він.

На що Маша поставила уточнююче запитання: "У тебе не було жінки чи не було стосунків?"

"У мене не було стосунків, я не зміг. І тільки місяць тому я "купив любов". У мене вже їхав дах. Я купив любов за гроші", - зазначив артист.

На що Єфросиніна запитала, чому він так довго тягнув з інтимними стосунками.

"Тому що я така людина. У мене бабуся була така, вона все життя любила одну людину. Вона чекала. І я люблю чекати", - підкреслив він.

На відео цей момент можна подивитися з 1:31:03.

Що відомо про особисте життя Коляденка

Дмитро Коляденко - український хореограф, танцівник, співак і телеведучий.

Був 10 років у шлюбі з хореографом Оленою Коляденко. Від цих стосунків має сина Пилипа - співака, одного з учасників гурту KADNAY.

На початку 2000-х Коляденко був 4 роки у стосунках з Іриною Білик. Про їхній бурхливий роман, який супроводжувався гучними скандалами, тоді говорив увесь шоу-бізнес.

"Я різав її картини, я викинув диван із 13 поверху, я заклеїв усю її косметику, йшов босоніж Києвом, жив під мостом із бомжами. Мені хотілося, щоб вона мене шукала, переживала. Це було жахливо", - говорив Коляденко про їхній роман.

У 2006 році пара розлучилася остаточно. Після цього у Білик були стосунки з танцюристом Дмитром Дікусаром і російським продюсером Асланом Ахмадовим.

З Коляденком співачку пов'язує багаторічна дружба. Однак екскохані, як і раніше, періодично сваряться і можуть не розмовляти по декілька місяців.



Ірина Білик та Дмитро Коляденко (фото: facebook.com/bilyk.iryna)