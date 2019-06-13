Легендарный Ивасюк не мог повеситься сам: что показала экспертиза

Фото: коллаж РБК-Украина

Владимир Ивасюк был найден мертвым 8 мая 1979 года

Владимир Ивасюк не мог повеситься самостоятельно. После возобновления расследования обстоятельств смерти известного украинского композитора и поэта было выяснено, что автору легендарной песни "Червона Рута" "помогли" оказаться в петле другие люди. Такие выводы были сделаны после проведения специальных экспериментов, рассказал глава Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, передает УНН.

Напомним, что тело 30-летнего Ивасюка было обнаружено в Брюховецком лесу под Львовом 8 мая 1979 года. Официальной версией смерти назвали самоубийство, совершенное после длительного психического расстройства.

Эксперт сообщил, что после постановления прокуратуры Львовской области о проведении экспертизы специалисты подобрали соответствующие условия: в том же лесу в мае нашли аналогичное дерево, после чего провели следственные эксперименты, разделенный на 3 этапа. В частности, нужно было выяснить, мог ли Ивасюк самостоятельно залезть на дерево, завязать ремень от плаща и оказаться в петле; также требовалось определить, была ли необходима для этого помощь другого человека, и какая именно.

Фото: Владимир Ивасюк

Спецы задействовали спортивно натренированного человека, который отвечал Ивасюку по внешним характеристикам. У него не получилось это сделать самостоятельно.

Затем провели следственный эксперимент с использованием подставок, лестниц, стульев - хоть их не обнаружили на месте происшествия, но находиться там они могли.

Рувин подвел итог различных экспериментов, которые показали, что Ивасюк один оказаться в петле не мог.

Владимира Ивасюка обнаружили повешенным в Брюховецком лесу 8 мая 1979 года (фото из открытых источников)

"У него были помощники - люди, которые способствовали в этом: чтобы повеситься с помощью лестницы, дополнительно нужно еще два человека, без лестницы или подставки - минимум трое. Мы это точно установили, результаты экспертизы, которые мы передаем в прокуратуру Львовской области для принятия соответствующих процессуальных решений", - рассказал он.

Фото: Владимир Ивасюк

Как сообщалось, дело о смерти композитора и поэта Владимира Ивасюка было квалифицировано по статье умышленное убийство в июне 2014 года.

Органами прокуратуры в 1979-1980 гг., а также в течение 2009-2012 гг. проводилось досудебное следствие в уголовном деле по факту смерти Ивасюка, по результатам которого в ноябре 2012 г. дело было закрыто за отсутствием состава преступления.