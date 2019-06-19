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Нацполиция пока не озвучивает версии гибели Тымчука

Новости » Происшествия    19.06.2019 - 13:46
Нацполиция пока не озвучивает версии гибели Тымчука
Фото: Дмитрий Тымчук (УНИАН)

Правоохранители работают на месте происшествия и исследуют обстоятельства

Национальная полиция пока не озвучивает версии гибели депутата Верховной рады Украины Дмитрия Тымчука. Об этом спикер Нацполиции Ярослав Тракало заявил в комментарии РБК-Украина.

Он подчеркнул, что сейчас правоохранители работают на месте происшествия и исследуют обстоятельства.

"Сейчас полиция работает на месте происшествия и исследует обстоятельства случившегося. Предыдущие версии будут позже. Но дайте сначала понять, что произошло. Сейчас полиция может подтвердить только факт смерти", - отметил Тракало.

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук скончался от огнестрельного ранения в голову. Так, предварительной рабочей версией следствия является то, что Тымчук застрелился при чистке наградного оружия - пистолета.

Также нардеп Антон Геращенко написал в Twitter, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Дмитрий Тимчук - подполковник запаса, находился на службе в различных структурных подразделениях Министерства обороны. Также работал главным редактором интернет-проекта "Флот-2017".

Тимчук был руководителем общественной организации "Центр военно-политических исследований", координатором группы "Информационное сопротивление". На внеочередных выборах в Верховную Раду 2014 был избран народным депутатом по партийному списку "Народного фронта".

Как писало РБК-Украина ранее, в одном из сел Криничанского района (Днепропетровская обл.) во время ограбления неизвестные убили местного депутата. Так, в ходе вымогательства денег один из злоумышленников нанес хозяину ножевое ранение. От полученной травмы мужчина скончался в больнице.

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