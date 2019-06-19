ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Розпочалася зачистка: всі деталі смерті нардепа Тимчука

STYLERПодії    19.06.2019 - 14:26
Розпочалася зачистка: всі деталі смерті нардепа Тимчука
Дмитро Тимчук (фото: РБК-Україна)

Дмитро Тимчук загинув від вогнепального поранення. У мережі не вірять у випадковість

Дмитро Тимчук застрелився у себе вдома в середу, 19 червня. Про це написав однопартієць нардепа від фракції "Народний фронт" Антон Геращенко на своїй сторінці в Twitter.

За словами Геращенка, депутат Верховної Ради України Дмитро Тимчук отримав смертельне поранення голови при чищенні нагородного пістолета.

На даний момент у будинку нардепа працює слідчо-оперативна група. Подробиці події з'ясовуються.

"Це величезна втрата для України, це втрата для фракції "Народний фронт", це був справжній, чесний, щирий, добрий чоловік, який багато зробив для інтересів України", - підкреслив Геращенко.

Розпочалася зачистка: всі деталі смерті нардепа Тимчука

Дмитро Тимчук помер у Києві (скрін: twitter.com/Gerashchenko7)

Відомо, що трагедія сталася в Дніпровському районі столиці близько 11:00.

Як пише THE NEWSROOM, у середу о 12:15 до поліції надійшло повідомлення від громадянина Копитько О. В. Саме він повідомив, що до нього за допомогою звернулася дружина Тимчука, яка за годину до того виявила свого чоловіка в квартирі з вогнепальним пораненням голови. Попередньо встановлено, що під час чищення зброї депутат випадково вистрелив собі в голову з травматичного пістолета Форт-17Р. Зауважимо, що цей пістолет пристосований для стрільби патронами, що споряджені еластичними кулями несмертельної дії й призначений для самооборони цивільного населення.

На момент смерті народному депутату було 46 років.

Розпочалася зачистка: всі деталі смерті нардепа Тимчука

Дмитро Тимчук (фото: uacrisis.org)

Люди, які знали народного депутата, не можуть повірити у трагедію і висловлюють співчуття рідним і близьким Тимчука.

"Дмитро Тимчук застрелився, Портнова поновили професором в університеті Шевченка, в Харкові знову з'явився проспект Жукова... Перш за все я співчуваю рідним і близьким Дмитра. Це просто жахливо. Однак, що сі коїться? В мене немає питань до того, що новий Майдан буде. Питання лише в тому, наскільки швидко і якою ціною?" – написав у Facebook науковець Антон Сененко.

Розпочалася зачистка: всі деталі смерті нардепа Тимчука

Скріншот поста

"Дмитро Тимчук... Як же так, друже? Спілкувалися кілька днів тому, говорили про життя і політику. Світла чудова людина, яких мало. Ти робив велику роботу для України зі своїми колегами з "Інформаційного спротиву". Як же тебе буде не вистачати. Співчуття рідним, друзям, соратникам по боротьбі за вільну від російського окупанта країну. Вічна пам'ять..." – написав Олександр Сочка.

Розпочалася зачистка: всі деталі смерті нардепа Тимчука

Скріншот поста

У той же час багато користувачів мережі не вірять у те, що Тимчук застрелився сам. Про це вони пишуть у коментарях під постом Мирослава Гая.

  • Ранение в голову. Это как же он чистил, у виска?
  • Началась зачистка
  • Це вбивство
  • Дуже шкода. Не вірю у випадковість!
  • Чистил наградное оружие и случайно застрелился? Профессиональный военный? Не верю!
  • "Застрелився під час чищення зброї" - у цю версію має хтось повірити? Це ж просто якась галіма дічь...Дуже жаль.
  • Не вірю, що сам.

Розпочалася зачистка: всі деталі смерті нардепа Тимчука

Скріншот

  • Не вірю в випадковість.
  • Знову відомі люди почнуть стрілятися: то необережне поводження, то самогубство, то випадково хтось гранату кинув...
  • Багато знав...
  • Мастера начали действовать.
  • Хотя в жизни бывает всякое, но не верится вообще.

Розпочалася зачистка: всі деталі смерті нардепа Тимчука

Дмитро Тимчук помер у Києві (скрін: facebook.com)

    Дмитро Тимчук народився 27 червня 1972 року в російській Читі. Працював військовим журналістом, мав звання підполковник запасу. Координував групу "Інформаційний опір", керував громадською організацією "Центр військово-політичних досліджень". Був депутатом Верховної Ради України сьомого скликання у складі фракції "Народний фронт".

    Став широко відомий завдяки висвітленню анексії Росією Криму, а також агресії РФ на Донбасі. Регулярно інформував про ситуацію на окупованих територіях.

    Раніше повідомлялося, що за результатами оновленого розслідування щодо самогубства Володимира Івасюка з'ясувалося, що легендарний український співак і композитор не міг повіситися самостійно.

    Винні небезпечні ігри? Під Львовом дитина покінчила життя самогубством У Сумах школяр вчинив суїцид через результати ЗНО: усі деталі
    Новини України самогубствоТымчук
    Новини партнерів
    Lite
    On Top
    Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
    Пропустити Погоджуюся