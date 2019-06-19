Розпочалася зачистка: всі деталі смерті нардепа Тимчука

Дмитро Тимчук (фото: РБК-Україна)

Дмитро Тимчук загинув від вогнепального поранення. У мережі не вірять у випадковість

Дмитро Тимчук застрелився у себе вдома в середу, 19 червня. Про це написав однопартієць нардепа від фракції "Народний фронт" Антон Геращенко на своїй сторінці в Twitter.

За словами Геращенка, депутат Верховної Ради України Дмитро Тимчук отримав смертельне поранення голови при чищенні нагородного пістолета.

На даний момент у будинку нардепа працює слідчо-оперативна група. Подробиці події з'ясовуються.

"Це величезна втрата для України, це втрата для фракції "Народний фронт", це був справжній, чесний, щирий, добрий чоловік, який багато зробив для інтересів України", - підкреслив Геращенко.

Дмитро Тимчук помер у Києві (скрін: twitter.com/Gerashchenko7)

Відомо, що трагедія сталася в Дніпровському районі столиці близько 11:00.

Як пише THE NEWSROOM, у середу о 12:15 до поліції надійшло повідомлення від громадянина Копитько О. В. Саме він повідомив, що до нього за допомогою звернулася дружина Тимчука, яка за годину до того виявила свого чоловіка в квартирі з вогнепальним пораненням голови. Попередньо встановлено, що під час чищення зброї депутат випадково вистрелив собі в голову з травматичного пістолета Форт-17Р. Зауважимо, що цей пістолет пристосований для стрільби патронами, що споряджені еластичними кулями несмертельної дії й призначений для самооборони цивільного населення.

На момент смерті народному депутату було 46 років.

Дмитро Тимчук (фото: uacrisis.org)

Люди, які знали народного депутата, не можуть повірити у трагедію і висловлюють співчуття рідним і близьким Тимчука.

"Дмитро Тимчук застрелився, Портнова поновили професором в університеті Шевченка, в Харкові знову з'явився проспект Жукова... Перш за все я співчуваю рідним і близьким Дмитра. Це просто жахливо. Однак, що сі коїться? В мене немає питань до того, що новий Майдан буде. Питання лише в тому, наскільки швидко і якою ціною?" – написав у Facebook науковець Антон Сененко.

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"Дмитро Тимчук... Як же так, друже? Спілкувалися кілька днів тому, говорили про життя і політику. Світла чудова людина, яких мало. Ти робив велику роботу для України зі своїми колегами з "Інформаційного спротиву". Як же тебе буде не вистачати. Співчуття рідним, друзям, соратникам по боротьбі за вільну від російського окупанта країну. Вічна пам'ять..." – написав Олександр Сочка.

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У той же час багато користувачів мережі не вірять у те, що Тимчук застрелився сам. Про це вони пишуть у коментарях під постом Мирослава Гая.

Ранение в голову. Это как же он чистил, у виска?

Началась зачистка

Це вбивство

Дуже шкода. Не вірю у випадковість!

Чистил наградное оружие и случайно застрелился? Профессиональный военный? Не верю!

"Застрелився під час чищення зброї" - у цю версію має хтось повірити? Це ж просто якась галіма дічь...Дуже жаль.

Не вірю, що сам.

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Не вірю в випадковість.

Знову відомі люди почнуть стрілятися: то необережне поводження, то самогубство, то випадково хтось гранату кинув...

Багато знав...

Мастера начали действовать.

Хотя в жизни бывает всякое, но не верится вообще.

Дмитро Тимчук помер у Києві (скрін: facebook.com)

Дмитро Тимчук народився 27 червня 1972 року в російській Читі. Працював військовим журналістом, мав звання підполковник запасу. Координував групу "Інформаційний опір", керував громадською організацією "Центр військово-політичних досліджень". Був депутатом Верховної Ради України сьомого скликання у складі фракції "Народний фронт".

Став широко відомий завдяки висвітленню анексії Росією Криму, а також агресії РФ на Донбасі. Регулярно інформував про ситуацію на окупованих територіях.

Раніше повідомлялося, що за результатами оновленого розслідування щодо самогубства Володимира Івасюка з'ясувалося, що легендарний український співак і композитор не міг повіситися самостійно.