Дмитрий Комаров женился: неожиданные факты отношений с Кучеренко

Телеведущий Дмитрий Комаров женился на Мисс Украина 2016 Александре Кучеренко. Ведущий программы "Мир наизнанку" долго скрывал от поклонников свои отношения с моделью и телеведущей и сообщил о том, что решил остепениться, только в день свадьбы.

Выяснилось, что с Александрой Кучеренко Комаров познакомился еще до того, как они вместе участвовали в проекте "Танцы со звездами". Об этом рассказали в сюжете "Сніданок 1+1" на канале "1+1".

Впервые свою будущую жену Дмитрий Комаров увидела на сцене, когда она была одной из конкурсанток в Мисс Украина, а он сидел в жюри. После конкурса он подошел к девушке одним из первых, чтобы поздравить. Александра долгое время не давала Комарову свой номер телефона, а он все время искал поводы для встречи.

В конце концов телеведущий предложил Кучеренко присоединиться к благотворительному проекту и именно так завязались их романтические отношения. Но в течении двух лет они тщательно скрывали от общественности свою любовь.

Во время проекта Танцы со звездами, Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко уже были в отношениях, но ни одним взглядом, ни одной улыбкой не дали понять зрителям, что между ними есть чувства. Кроме того, они смогли сохранить и сами отношения, несмотря на то, что работа в проекте была очень тяжелая.

За два года отношений они чаще были порознь, чем вместе, но Александра терпеливо ждала Комарова из всех его путешествий. А предложение руки и сердца Дмитрий Комаров сделал в вертолете над Киевом.

"Я просто достал кольцо. А там шумно было, в вертолете ж всегда шумно. Особо не поговоришь. Показал и…спросил взглядом. И она также взглядом ответила "да". И я прямо в вертолете надел кольцо. Мы приземлились и поехали в ресторан отмечать это событие", - рассказал телеведущий.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко (instagram.com/komarovmir)

Сначала пара тайно расписалась в Киеве, а потом также тайно обвенчалась в Иерусалиме. Отпраздновали это событие они в тесном кругу близких друзей и родственников. Кстати, как признался Дмитрий Комаров, Александра не стала брать его фамилию после росписи и осталась на своей – Кучеренко.

Они признались, что скрывали свои отношения, так как не хотели отвлекаться на комментарии в социальных сетях, а теперь они готовы открыто признаваться друг другу в любви.

Напомним, ранее мы писали о том, что известно о избраннице телеведущего Дмитрия Комарова.

А также рассказывали о том, что Александра Кучеренко трогательно поздравила Комарова с Днем рождения.