ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Дмитрий Комаров женился: что известно об избраннице телеведущего (фото)

STYLERЖизнь    17.06.2019 - 11:26
Дмитрий Комаров женился: что известно об избраннице телеведущего (фото)
Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко (instagram.com/aakucherenko)

Телеведущий хранил свою личную жизнь в тайне

Популярный украинский телеведущий, ведущий передачи "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров внезапно женился. Он до последнего хранил свои личные отношения в тайне и о том, что остепенился, сообщил непосредственно в день свадьбы, повергнув своих многочисленных поклонниц в состояние шока.

Его избранницей стала Александра Кучеренко, звезда проекта "Танцы со звездами 2017". Также Саша Кучеренко имеет титул Мисс Украина 2016, она модель и танцовщица. А еще Кучеренко учится в Национальном университете имени Тараса Шевченко на факультете журналистики, кино и телеискусства. Девушка также ведет передачу "Звездный спорт" на телеканале ICTV.

Александре Кучеренко 22 года, и она родилась в Днепре. В Киеве она переехала после того, как поступила в университет. В школьные годы она закончила еще и музыкальную школу по классу фортепиано.

 

Александра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Кроме того, она занимается танцами с пяти лет и как Кучеренко призналась в одном из интервью, свою жизнь без спортивных бальных танцев она не представляет. В области хореографии у нее много достижений и наград, а также она участвовала во многих конкурсах за границей. Самые любимые ее танцы – латиноамериканские.

Кучеренко – всесторонне развитая личность. Кроме всего прочего, у молодой жены Комарова есть еще две страсти – верховая езда и лыжный спорт.

Об отношениях 22-летней Кучеренко и 36-летнего Комарова не было известно, пара нигде не афишировала, что между ними вспыхнула искра. Предположительно, это произошло во время проекта Танцы со звездами, где Комаров и Кучеренко выступали вместе.

 

Александра Кучеренко (facebook.com/miss.aakucherenko)

Напомним, ранее мы писали о том, что Дмитрий Комаров сообщил о свадьбе с Мисс Украина 2016.

А также мы сообщали о том, что Комаров рассказал о тайной свадьбе с Кучеренко.

"Как Барби и Кен": Алина Гросу очаровала фанов романтической фотосессией с мужем "Приятно видеть искренность": Настя Каменских эмоционально обратилась к фанатам
Новости Украины свадьбаДмитрий Комаров
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь