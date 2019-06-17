Дмитрий Комаров женился: что известно об избраннице телеведущего (фото)

Популярный украинский телеведущий, ведущий передачи "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров внезапно женился. Он до последнего хранил свои личные отношения в тайне и о том, что остепенился, сообщил непосредственно в день свадьбы, повергнув своих многочисленных поклонниц в состояние шока.

Его избранницей стала Александра Кучеренко, звезда проекта "Танцы со звездами 2017". Также Саша Кучеренко имеет титул Мисс Украина 2016, она модель и танцовщица. А еще Кучеренко учится в Национальном университете имени Тараса Шевченко на факультете журналистики, кино и телеискусства. Девушка также ведет передачу "Звездный спорт" на телеканале ICTV.

Александре Кучеренко 22 года, и она родилась в Днепре. В Киеве она переехала после того, как поступила в университет. В школьные годы она закончила еще и музыкальную школу по классу фортепиано.

Александра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Кроме того, она занимается танцами с пяти лет и как Кучеренко призналась в одном из интервью, свою жизнь без спортивных бальных танцев она не представляет. В области хореографии у нее много достижений и наград, а также она участвовала во многих конкурсах за границей. Самые любимые ее танцы – латиноамериканские.

Кучеренко – всесторонне развитая личность. Кроме всего прочего, у молодой жены Комарова есть еще две страсти – верховая езда и лыжный спорт.

Об отношениях 22-летней Кучеренко и 36-летнего Комарова не было известно, пара нигде не афишировала, что между ними вспыхнула искра. Предположительно, это произошло во время проекта Танцы со звездами, где Комаров и Кучеренко выступали вместе.

Александра Кучеренко (facebook.com/miss.aakucherenko)

Напомним, ранее мы писали о том, что Дмитрий Комаров сообщил о свадьбе с Мисс Украина 2016.

А также мы сообщали о том, что Комаров рассказал о тайной свадьбе с Кучеренко.