Дмитро Комаров одружився: що відомо про обраницю телеведучого (фото)

Популярний український телеведучий, ведучий передачі "Світ навиворіт" Дмитро Комаров раптово одружився. Він до останнього зберігав свої особисті відносини в таємниці і про те, що став розсудливим, повідомив безпосередньо в день весілля, поваливши своїх численних прихильниць в стан шоку.

Його обраницею стала Олександра Кучеренко, зірка проекту "Танці з зірками 2017". Також Саша Кучеренко має титул Міс Україна 2016, вона модель і танцівниця. А ще Кучеренко навчається в Національному університеті імені Тараса Шевченка на факультеті журналістики, кіно та телемистецтва. Дівчина також веде передачу "Зоряний спорт" на телеканалі ICTV.

Олександрі Кучеренко 22 роки, і вона народилася в Дніпрі. У Києві вона переїхала після того, як вступила в університет. У шкільні роки вона закінчила ще й музичну школу по класу фортепіано.

Олександра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Крім того, вона займається танцями з п'яти років і як Кучеренко зізналася в одному з інтерв'ю, своє життя без спортивних бальних танців вона не представляє. В області хореографії у неї багато досягнень і нагород, а також вона брала участь у багатьох конкурсах за кордоном. Найулюбленіші її танці – латиноамериканські.

Кучеренко – всебічно розвинена особистість. Крім усього іншого, у молодої дружини Комарова є ще дві пристрасті – верхова їзда і лижний спорт.

Про відносини 22-річної Кучеренко і 36-річного Комарова не було відомо, пара ніде не афішувала, що між ними спалахнула іскра. Імовірно, це сталося під час проекту "Танці з зірками", де Комаров та Кучеренко виступали разом.

Олександра Кучеренко (facebook.com/miss.aakucherenko)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Дмитро Комаров повідомив про весілля з Міс Україна 2016.

А також ми повідомляли про те, що Комаров розповів про таємне весілля з Кучеренко.