Дмитрий Комаров решил продать свой редкий спорткар: в Украине таких только два (фото)

Дмитрий Комаров в свой день рождения - ведущему популярного тревел-шоу "Мир наизнанку" 17 июня исполнилось 39 лет - объявил о решении продать свой редкий спортивный автомобиль. Звезда намерен пустить машину "с молотка", а вырученные средства направить на помочь Украине и ее защитникам.

"Аукцион к ДР. Сегодня мне 39. Война. Хочу использовать эту дату с пользой для Украины. Выставляю на аукцион когда-то любимую мной "игрушку"", - рассказал телеведущий.

История спорткара Комарова

Знаменитость признается, что в этой машине было придумано много сюжетов "Мира наизнанку", но само авто появилось у него случайно.

Так, Дмитрий мечтал о спортивной "купешке", хоть и покупку такую считал нерациональной. Но у желаний есть свойство реализовываться...

"До начала войны, в мирном 2013-м, я продал старую машину и положил деньги в банк, т.к. через неделю улетал в Индонезию. Не собирался покупать другую, но рука тянулась к объявлениям. Наткнулся на Сhrysler Сrossfire и удивился, что не знал о таком", - пишет Комаров.

Просмотрев обзоры и объявления, он узнал, что во всей Украине таких машин всего две - одна из них 2006 года выпуска с пробегом 11 тысяч километров.

"Мужчина по телефону ответил, что обслуживает гараж человека, у которого 20-30 машин, а эта уже давно стоит, потому что покупалась новой для поездок выходного дня в ресторан. Но больше не используется", - говорится в публикации.

В сервисе Комарову посоветовали помыть такой 7-летний Сhrysler Сrossfire и "продать, как новую" машину. И вот ведущий принял спонтанное решение, и стал владельцем спорткара.

Дмитрий Комаров продает свое авто Сhrysler Сrossfire, чтобы помочь Украине (фото: facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)

Какое состояние авто

По словам Дмитрия, машина "бита-крашена-отремонтирована".

"Бампера. Без серьезных аварий. Состояние хорошее... Машинка "живая", резвая, приятная, ухоженная. Выглядит стильно и ярко. Радует. Практичная. Село, грунтовка, ямы - без проблем. Картошку и песок возил. Проста в обслуживании - все запчасти подходят от Мерса, можно с разборки. Я ставил новое. Пробег около 100 000", - рассказал он.

Так выглядит редкий спортивный автомобиль Сhrysler Сrossfire Дмитрия Комарова (фото: facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)

Условия продажи

Комаров готов отправиться в МРЕО на переоформление с тем, кто предложит самую большую цену.

"Если будет желающий купить конфиденциально - схожу с представителем. Вся сумма - на помощь Украине. Уверен, вы не сомневаетесь, что я правильно направлю средства и отчитаюсь публично. Если покупатель захочет - появится в соцсетях и СМИ. Нет - останется анонимным", - говорит телеведущий.

Предлагаемую цену на свой Сhrysler Сrossfire он просит указывать в комментариях в своих социальных сетях или писать на электронную почту (avto.komarovmir@gmail.com). А результаты такого аукциона Комаров объявит через десять дней - 27 июня.

"Перебивайте цены. Помните - вы не просто покупаете редкую машину с историей - вы помогаете Украине. Предлагайте побольше. Минимальную цену не устанавливаю - нужная цифра сама придет. Живите, несмотря на войну. Радуйтесь жизни. И пусть эта радость принесет пользу. Удачи!" - пишет Дмитрий.

Дмитрий Комаров выставил на продажу свой Сhrysler Сrossfire, а деньги со сделки направит на помочь Украине (фото: facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)