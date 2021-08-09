Дмитрий Комаров решил поселиться в Карпатах: где ведущий построит дом

Дмитрий Комаров приобрел участок земли в Карпатах. Там украинский тревел-путешественник и ведущий собирается построить дом и поселиться в будущем.

Об этом Дмитрий Комаров рассказал на своей странице в Instagram.

Участок земли Комаров приобрел в поселке Верховина. В 2022 году он собирается там построить дом для проживания. По словам ведущего, с этой местностью его связывают детские воспоминания.

"Верховина, встречай нового соседа. Или "осторожнее с желаниями, они сбываются". Я не могу посчитать, сколько раз был в Карпатах: школьные лагеря, студенчество, сумасшедшее увлечение горными лыжами и фрирайдом, походы. Я с детства в Карпатах. Меня можно поздравить. Вчера я поселился в Верховине. Точнее, пока купил участок – 10 соток. В следующем году надеюсь начать строить дачу. Ждите фотоотчет", - написал ведущий.

Он признался, что Верховину выбрал не просто так. Во время съемок проекта об украинских Карпатах, ему с коллегами попалась информация о деде Иване, который уже 50 лет продает в киоске газировку с сиропом в центре Верховины.

В поселке Комаров обнаружил сыроварни, пчелотерапию со сном на ульях, музей магии и совершенно неповторимую атмосферу, и фантастических людей.

"Я влюбился в Верховину. Закончил съемки, вернулся без камеры, приезжал в пресс-тур с коллегами-журналистами. Этим летом нашел невероятные темы для нового сезона. Гид давно подкидывал идею насчет покупки дачи, и вот я окончательно "созрел", - признался Комаров.

Дмитрий Комаров купил участок земли в Карпатах