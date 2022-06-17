ru ua
Пт, 17 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Дмитро Комаров вирішив продати свій рідкісний спорткар: в Україні таких тільки два (фото)

Новость на русском →
П'ятниця 17 червня 2022 21:42
Дмитро Комаров вирішив продати свій рідкісний спорткар: в Україні таких тільки два (фото) Фото: Дмитро Комаров (facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)
Автор: Володимир Костирін

Дмитро Комаров у свій день народження - ведучому популярного тревел-шоу "Світ навиворіт" 17 червня виповнилося 39 років - оголосив про рішення продати свій рідкісний спортивний автомобіль. Зірка має намір пустити машину "з молотка", а виручені кошти направити на допомогу Україні та її захисникам.

Про це Камаров оголосив у своєму Facebook.

"Сьогодні мені 39. Війна. Хочу використовувати цю дату з користю для України. Виставляю на аукціон колись улюблену мною "іграшку"", - розповів телеведучий.

Історія спорткара Комарова

Знаменитість зізнається, що в цій машині було придумано багато сюжетів "Світу навиворіт", та саме авто з'явилося у нього випадково.

Так, Дмитро мріяв про спортивну "купешку", хоч і покупку таку вважав нераціональною. Але у бажань є властивість реалізовуватися...

"До початку війни, в мирному 2013-му, я продав стару машину і поклав гроші в банк, тому що через тиждень відлітав до Індонезії. Не збирався купувати іншу, але рука тягнулася до оголошень. Натрапив на Chrysler Crossfire і здивувався, що не знав про таке", - пише Комаров.

Переглянувши огляди й оголошення, він дізнався, що у всій Україні таких машин всього дві - одна з них 2006 року випуску з пробігом 11 тисяч кілометрів.

"Чоловік телефоном відповів, що обслуговує гараж людини, у якої 20-30 машин, а ця вже давно стоїть, тому що купувалася новою для поїздок вихідного дня в ресторан. Але більше не використовується", - йдеться в публікації.

У сервісі Комарову порадили помити такий 7-річний Chrysler Crossfire і "продати, як нову" машину. І ось ведучий прийняв спонтанне рішення, і став власником спорткара.

Дмитро Комаров вирішив продати свій рідкісний спорткар: в Україні таких тільки два (фото)

Дмитро Комаров продає своє авто Chrysler Crossfire, щоб допомогти Україні (фото: facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)

Який стан авто

За словами Дмитра, машина "бита-фарбована-відремонтована".

"Бампер. Без серйозних аварій. Стан хороший... Машинка "жива", жвава, приємна, доглянута. Виглядає стильно і яскраво. Радує. Практична. Село, грунтовка, ями - без проблем. Картоплю і пісок возив. Проста в обслуговуванні - всі запчастини підходять від Мерса, можна з розборки. Я ставив нове. Пробіг близько 100 000", - розповів він.

Дмитро Комаров вирішив продати свій рідкісний спорткар: в Україні таких тільки два (фото)Дмитро Комаров вирішив продати свій рідкісний спорткар: в Україні таких тільки два (фото)

Так виглядає рідкісний спортивний автомобіль Chrysler Crossfire Дмитра Комарова (фото: facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)

Умови продажу

Комаров готовий відправитися у МРЕВ на переоформлення з тим, хто запропонує найбільшу ціну.

"Якщо буде бажаючий купити конфіденційно - сходжу з представником. Вся сума - на допомогу Україні. Упевнений, ви не сумніваєтеся, що я правильно направлю кошти і відзвітую публічно. Якщо покупець захоче - з'явиться в соцмережах і ЗМІ. Ні - залишиться анонімним", - каже телеведучий.

Пропоновану ціну на свій Chrysler Crossfire він просить вказувати в коментарях у своїх соціальних мережах або писати на електронну пошту (avto.komarovmir@gmail.com). А результати такого аукціону Комаров оголосить через десять днів - 27 червня.

"Перебивайте ціни. Пам'ятайте - ви не просто купуєте рідкісну машину з історією - Ви допомагаєте Україні. Пропонуйте побільше. Мінімальну ціну не встановлюю - потрібна цифра сама прийде. Живіть, попри війну. Радійте життю. І нехай ця радість принесе користь. Удачі!" - пише Дмитро.

Дмитро Комаров вирішив продати свій рідкісний спорткар: в Україні таких тільки два (фото)Дмитро Комаров вирішив продати свій рідкісний спорткар: в Україні таких тільки два (фото)

Дмитро Комаров виставив на продаж свій Chrysler Crossfire, а гроші з угоди направить на допомогу Україні (фото: facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)

Раніше повідомлялося, що Дмитро Комаров, який багато побачив під час подорожей по всій нашій планеті, тепер їздить по Києву та іншим містам України, і показує світу наслідки російських атак та ракетних обстрілів.

Також ми писали, що зірка "Світ на виворіт" минулого року вирішив оселитися в Карпатах і побудувати там будинок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитрий Комаров Автомобільний ринок
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими