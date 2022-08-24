Дмитрий Комаров пустил "с молотка" свой спорткар и показал, что удалось купить для ВСУ (фото)

Речь идет о покупке более 20 пикапов, джипов и микроавтобуса для украинских военных. Автомобили доставили в Украину из Латвии специально ко Дню Независимости.

Ведущий признался, что переживал, когда вся эта партия уже стояла в Европе и "поджимали сроки" к праздничной дате.

"Казалось, что успеть невозможно. Но помогло единство - по первой просьбе нашлись волонтеры, которые помогли организовать сложнейшую логистику и за несколько дней доставить всю колонну. Покупка этих машин - тоже пример единства", - пишет Дмитрий.

Комаров рассказал, как удалось купить партию машин для украинских военных (фото: facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)

Также он рассказал, что продал свой уникальный спорткар на аукционе за миллион гривен и собирался покупать пикапы. Планами поделился со своим кумом Сергеем, а он решил присоединиться к инициативе, добавить средства и тоже захотел участвовать.

"Ему не нужна реклама - он непубличный бизнесмен, который просто хочет помогать. Мы скинулись, но как купить машины?" - пишет Комаров.

Тогда украинцы из Латвии, которые возят с 2014 года машины на фронт, предложили свою помощь.

"За 1,5 месяца они намотали по Европе тысячи километров, лично выбирали и диагностировали каждую машину, везли на СТО, приводили в порядок, красили. Вчера, когда мы собрались в Нетешине встретить колонну, меня переполняла гордость за украинцев. Невероятная степень доброты и способность организовать взаимопомощь, бескорыстно и искренне", - отмечает ведущий.

Партию авто для ВСУ волонтеры помогли привезти из Латвии в Украину ко Дн Независимости *фото: facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)

Комаров тепло поздравил украинцев с Днем Независимости.

"Горжусь, что я украинец. Горжусь, что живу в Украине. Мы, украинцы - были, есть и будем свободными и независимыми. И в этом наша сила. С праздником! Слава Украине!" - пишет Дмитрий.

Дмитрий Комаров рассказал о покупке партии авто для защитников Украины (фото: facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)