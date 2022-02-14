Дмитрий Карпачев рассказал, как вернуть любовь и назвал главную проблему семейных пар

Однажды после окончания семинара к Кови подошел мужчина и попросил совета. Его беспокоило то, что он уже не любит свою жену.

На что тот ему ответил: "Любите ее". Мужчина снова сказал, что проблема в том, что он больше не любит свою супругу.

"Тем более, вам нужно начать любить ее. Любить - это глагол. Значит, это действия. Заботьтесь о ней, слушайте ее, пытайтесь ее понять. Учитесь любить ее", - сказал ему Кови.

Карпачев отметил, что это то, чего в наше время не хватает многим парам. Ведь необходимо отчетливо понимать, что любовь - это труд и действия.

"Более того, эта рекомендация касается не только любви к кому-то, но и к себе. Не ждите волшебника на голубом вертолете, который бесплатно покажет кино, - действуйте! Только так вы проживёте яркую и интересную жизнь!" - заявил украинский психолог.

Он также спросил пользователей сети, чтобы они написали, что для них означает любовь. Вот, что пишут украинцы.