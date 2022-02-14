Дмитрий Карпачев рассказал, как вернуть любовь и назвал главную проблему семейных пар

Дмитрий Карпачев ко Дню святого Валентина рассказал, как семейные пары могут спасти свои отношения, если со временем теряется любовь.
Известный психолог поделился в Instagram историей из книги "7 навыков высокоэффективных людей" своего коллеги Стивена Кови.
Однажды после окончания семинара к Кови подошел мужчина и попросил совета. Его беспокоило то, что он уже не любит свою жену.
На что тот ему ответил: "Любите ее". Мужчина снова сказал, что проблема в том, что он больше не любит свою супругу.
"Тем более, вам нужно начать любить ее. Любить - это глагол. Значит, это действия. Заботьтесь о ней, слушайте ее, пытайтесь ее понять. Учитесь любить ее", - сказал ему Кови.
Карпачев отметил, что это то, чего в наше время не хватает многим парам. Ведь необходимо отчетливо понимать, что любовь - это труд и действия.
"Более того, эта рекомендация касается не только любви к кому-то, но и к себе. Не ждите волшебника на голубом вертолете, который бесплатно покажет кино, - действуйте! Только так вы проживёте яркую и интересную жизнь!" - заявил украинский психолог.
Он также спросил пользователей сети, чтобы они написали, что для них означает любовь. Вот, что пишут украинцы.
Напомним, Дмитрий Карпачев рассказал молодым родителям, как перестать материться при детях.
Ранее психолог Ольга Коробейникова назвала 6 причин, из-за которых изменяют даже хорошие мужчины.