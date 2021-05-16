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Дмитрий Карпачев рассказал молодым родителям, как перестать материться при детях

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Воскресенье 16 мая 2021 15:27
Дмитрий Карпачев рассказал молодым родителям, как перестать материться при детях Фото: Дмитрий Карпачев (instagram.com/karpachoff)
Автор: Styler

Молодые родители должны следить за чистотой своей речи, находясь рядом с детьми. Особенно после того, как детям исполнится семь месяцев.

Об этом рассказал психолог и ведущий психологического реалити "Супермама" Дмитрий Карпачев в 3 выпуске 3 сезона шоу, комментируя поведение "мамы на хайпе" Влады, которая часто матерится в повседневном разговоре и не видит в этом ничего плохого.

Как говорит сама молодая мама, она не стесняется материться при 5-месячном сыне, поскольку считает, что малыш ее просто не понимает.

Однако эксперт по вопросам детской возрастной психологии отметил: за чистотой речи родителям стоит начать следить, когда ребенку исполнится семь месяцев.

Как утверждает Карпачев, именно в этом возрасте у детей начинает формироваться понимание речи. К этому времени значение имеют тембр, громкость голоса и эмоциональный посыл.

Однако психолог советует вовсе отказаться от употребления нецензурной лексики.

"Я советовал бы не употреблять нецензурную лексику и раньше, ведь вряд ли вы измените свои привычки за один день, когда ребенку исполнится семь месяцев", - резюмировал ведущий "Супермамы".

Ранее мы писали про самые смешные "женские" вопросы психологу.

Также не так давно психолог назвала главную ошибку в отношениях.

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