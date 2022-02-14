Дмитро Карпачов розповів, як повернути любов і назвав головну проблему сімейних пар

Дмитро Карпачов до Дня святого Валентина розповів, як сімейні пари можуть врятувати свої стосунки, якщо з часом втрачається любов.
Відомий психолог поділився в Instagram історією з книги "7 навичок високоефективних людей" свого колеги Стівена Кові.
Одного разу після закінчення семінару до Кові підійшов чоловік і попросив поради. Його турбувало те, що він вже не любить свою дружину.
На що той йому відповів: "Любіть її". Чоловік знову сказав, що проблема в тому, що він більше не любить свою дружину.
"Тим більше, вам потрібно почати любити її. Любити - це дієслово. Значить, це дії. Дбайте про неї, слухайте її, намагайтеся її зрозуміти. Вчіться любити її", - сказав йому Кові.
Карпачов зазначив, що це те, чого в наш час не вистачає багатьом парам. Адже необхідно чітко розуміти, що любов - це праця і дії.
"Більше того, ця рекомендація стосується не тільки любові до когось, а й до себе. Не чекайте чарівника на блакитному вертольоті, який безкоштовно покаже кіно, - дійте! Тільки так ви проживете яскраве і цікаве життя!" - заявив український психолог.
Він також запитав користувачів мережі, щоб вони написали, що для них означає любов. Ось, що пишуть українці.
Нагадаємо, Дмитро Карпачов розповів молодим батькам, як перестати матюкатися при дітях.
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