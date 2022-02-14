Дмитрий Карпачев рассказал, как вернуть любовь и назвал главную проблему семейных пар
Дмитрий Карпачев ко Дню святого Валентина рассказал, как семейные пары могут спасти свои отношения, если со временем теряется любовь.
Известный психолог поделился в Instagram историей из книги "7 навыков высокоэффективных людей" своего коллеги Стивена Кови.
Однажды после окончания семинара к Кови подошел мужчина и попросил совета. Его беспокоило то, что он уже не любит свою жену.
На что тот ему ответил: "Любите ее". Мужчина снова сказал, что проблема в том, что он больше не любит свою супругу.
"Тем более, вам нужно начать любить ее. Любить - это глагол. Значит, это действия. Заботьтесь о ней, слушайте ее, пытайтесь ее понять. Учитесь любить ее", - сказал ему Кови.
Карпачев отметил, что это то, чего в наше время не хватает многим парам. Ведь необходимо отчетливо понимать, что любовь - это труд и действия.
"Более того, эта рекомендация касается не только любви к кому-то, но и к себе. Не ждите волшебника на голубом вертолете, который бесплатно покажет кино, - действуйте! Только так вы проживёте яркую и интересную жизнь!" - заявил украинский психолог.
Он также спросил пользователей сети, чтобы они написали, что для них означает любовь. Вот, что пишут украинцы.
- Любовь - это когда ты ставишь интересы другого, выше своих;
- Есть классная книга Гэри Чепмена "Пять языков любви", с ее помощью каждый сможет понять, что для него любовь и для его близких, всем советую;
- Заботиться, помогать в домашних делах, проявлять инициативу, делать небольшие приятности в виде цветов, кофе в постель и т.п. И хочется всегда слышать, что я значу в его жизни, чтобы мужчина был преданным и умел поддержать, ведь иногда так не хватает теплых слов;
- Заботиться и слушать;
- Не знаю, эмоции это или что-то другое... Знаю одно: любовь-это желание жить. Это как мотор внутри меня, который приводит в движение все мое существо, наполняет смыслом бытия, желанием делать что-то очень нужное и прекрасное... Получается все-таки эмоции?
- Ничего особенного, контактируя со мной бить максимально искренним, быть собой. Я это ценю как благородность по отношению к себе и другому.
Напомним, Дмитрий Карпачев рассказал молодым родителям, как перестать материться при детях.
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