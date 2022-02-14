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Дмитро Карпачов розповів, як повернути любов і назвав головну проблему сімейних пар

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Понеділок 14 лютого 2022 22:19
Дмитро Карпачов розповів, як повернути любов і назвав головну проблему сімейних пар Фото: Дмитро Карпачов (instagram.com/karpachoff)
Автор: Роман Мирончук

Дмитро Карпачов до Дня святого Валентина розповів, як сімейні пари можуть врятувати свої стосунки, якщо з часом втрачається любов.

Відомий психолог поділився в Instagram історією з книги "7 навичок високоефективних людей" свого колеги Стівена Кові.

Одного разу після закінчення семінару до Кові підійшов чоловік і попросив поради. Його турбувало те, що він вже не любить свою дружину.

На що той йому відповів: "Любіть її". Чоловік знову сказав, що проблема в тому, що він більше не любить свою дружину.

"Тим більше, вам потрібно почати любити її. Любити - це дієслово. Значить, це дії. Дбайте про неї, слухайте її, намагайтеся її зрозуміти. Вчіться любити її", - сказав йому Кові.

Карпачов зазначив, що це те, чого в наш час не вистачає багатьом парам. Адже необхідно чітко розуміти, що любов - це праця і дії.

"Більше того, ця рекомендація стосується не тільки любові до когось, а й до себе. Не чекайте чарівника на блакитному вертольоті, який безкоштовно покаже кіно, - дійте! Тільки так ви проживете яскраве і цікаве життя!" - заявив український психолог.

Він також запитав користувачів мережі, щоб вони написали, що для них означає любов. Ось, що пишуть українці.

  • Любов - це коли ти ставиш інтереси іншого, вище своїх;
  • Є класна книга Гері Чепмена "П'ять мов любові", з її допомогою кожен зможе зрозуміти, що для нього любов і для його близьких, всім раджу;
  • Піклуватися, допомагати в домашніх справах, проявляти ініціативу, робити невеликі приємності у вигляді квітів, кави в ліжко і т. п. І хочеться завжди чути, що я значу в його житті, щоб чоловік був відданим і вмів підтримати, адже іноді так не вистачає теплих слів;
  • Піклуватися і слухати;
  • Не знаю, емоції це чи щось інше... Знаю одне: любов - це бажання жити. Це як мотор всередині мене, який приводить в рух все моє їство, наповнює сенсом буття, бажанням робити щось дуже потрібне і прекрасне... Виходить все ж емоції?
  • Нічого особливого, контактуючи зі мною бити максимально щирим, бути собою. Я це ціную як благородність по відношенню до себе і іншого.

Нагадаємо, Дмитро Карпачов розповів молодим батькам, як перестати матюкатися при дітях.

Раніше психолог Ольга Коробейникова назвала 6 причин, через які зраджують навіть хороші чоловіки.

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