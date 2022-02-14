Дмитро Карпачов розповів, як повернути любов і назвав головну проблему сімейних пар

Дмитро Карпачов до Дня святого Валентина розповів, як сімейні пари можуть врятувати свої стосунки, якщо з часом втрачається любов.

Одного разу після закінчення семінару до Кові підійшов чоловік і попросив поради. Його турбувало те, що він вже не любить свою дружину.

На що той йому відповів: "Любіть її". Чоловік знову сказав, що проблема в тому, що він більше не любить свою дружину.

"Тим більше, вам потрібно почати любити її. Любити - це дієслово. Значить, це дії. Дбайте про неї, слухайте її, намагайтеся її зрозуміти. Вчіться любити її", - сказав йому Кові.

Карпачов зазначив, що це те, чого в наш час не вистачає багатьом парам. Адже необхідно чітко розуміти, що любов - це праця і дії.

"Більше того, ця рекомендація стосується не тільки любові до когось, а й до себе. Не чекайте чарівника на блакитному вертольоті, який безкоштовно покаже кіно, - дійте! Тільки так ви проживете яскраве і цікаве життя!" - заявив український психолог.

Він також запитав користувачів мережі, щоб вони написали, що для них означає любов. Ось, що пишуть українці.