Дмитро Карпачов розповів, як повернути любов і назвав головну проблему сімейних пар
Дмитро Карпачов до Дня святого Валентина розповів, як сімейні пари можуть врятувати свої стосунки, якщо з часом втрачається любов.
Відомий психолог поділився в Instagram історією з книги "7 навичок високоефективних людей" свого колеги Стівена Кові.
Одного разу після закінчення семінару до Кові підійшов чоловік і попросив поради. Його турбувало те, що він вже не любить свою дружину.
На що той йому відповів: "Любіть її". Чоловік знову сказав, що проблема в тому, що він більше не любить свою дружину.
"Тим більше, вам потрібно почати любити її. Любити - це дієслово. Значить, це дії. Дбайте про неї, слухайте її, намагайтеся її зрозуміти. Вчіться любити її", - сказав йому Кові.
Карпачов зазначив, що це те, чого в наш час не вистачає багатьом парам. Адже необхідно чітко розуміти, що любов - це праця і дії.
"Більше того, ця рекомендація стосується не тільки любові до когось, а й до себе. Не чекайте чарівника на блакитному вертольоті, який безкоштовно покаже кіно, - дійте! Тільки так ви проживете яскраве і цікаве життя!" - заявив український психолог.
Він також запитав користувачів мережі, щоб вони написали, що для них означає любов. Ось, що пишуть українці.
- Любов - це коли ти ставиш інтереси іншого, вище своїх;
- Є класна книга Гері Чепмена "П'ять мов любові", з її допомогою кожен зможе зрозуміти, що для нього любов і для його близьких, всім раджу;
- Піклуватися, допомагати в домашніх справах, проявляти ініціативу, робити невеликі приємності у вигляді квітів, кави в ліжко і т. п. І хочеться завжди чути, що я значу в його житті, щоб чоловік був відданим і вмів підтримати, адже іноді так не вистачає теплих слів;
- Піклуватися і слухати;
- Не знаю, емоції це чи щось інше... Знаю одне: любов - це бажання жити. Це як мотор всередині мене, який приводить в рух все моє їство, наповнює сенсом буття, бажанням робити щось дуже потрібне і прекрасне... Виходить все ж емоції?
- Нічого особливого, контактуючи зі мною бити максимально щирим, бути собою. Я це ціную як благородність по відношенню до себе і іншого.
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