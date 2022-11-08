UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дмитрів день: що не можна сьогодні робити та які прикмети існують

Традиції та вірування Дмитрового дня (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

8 листопада православна церква відзначає день пам'яті християнського святого, великомученика Дмитра Солунського.

У цей день заведено згадувати померлих батьків, а ще заборонено одружуватися.

Що ще не можна робити в Дмитрів день та в що вірили наші предки сьогодні - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що не можна робити в Дмитрів день?

За народними уявленнями, Дмитрів день завершував хліборобський рік, замикав землю і приводив зиму. Ключі він тримав у себе до весни, після чого передавав їх Юрію. Також Дмитрів день розглядався як один з термінів сватання.

Окрім того, у Дмитрів день повсюдно на Русі справляли поминки за покійними батьками. Саме тому Дмитрівський тиждень називався батьківським або дідовим.

У Дмитрів день і в Дмитрівську суботу не працювали. Напередодні Дмитрівської суботи заведено мити підлогу, стелити лавки полотном, вішати в хаті чисті рушники. Люди вірили, що вночі батьки приходять, ходять по полотну та витираються рушником.

У Дмитрівську суботу завжди прибирали на могилах, а 8 листопада розсипали там зерно, щоб душі прилітали у вигляді птахів.

У цей день забороняють грати весілля, краще утриматися до 7 січня. Також не можна шити, кроїти, прясти, колоти дрова та займатися будівництвом.

Ікона Дмитрія Солунського (фото: uk.wikipedia.org)

В які прикмети сьогодні вірили?

  • Якщо річки до цього дня не покрилися льодом, то до кінця листопада морозів не буде.
  • Чим більше страв на поминальному столі, тим легше покійним буде на тому світі.
  • Заведено було пекти млинці, проте перший їсти не можна.
  • Снігу немає сьогодні - на Великдень буде тепло і сонячно.
  • Якщо сьогодні відлига, то весна настане рано.
  • Якщо до 8 листопада дівчина не вийшла заміж, значить весілля довго не буде.
  • Кури ходять до темної - завтра чекайте негоди.

Хто святкує іменини?

У Дмитрів день відзначають свої іменини Антон, Опанас, Василь, Дмитро, Марк та Феофіл.

Люди, народжені 8 листопада, вміють оберігати сімейні традиції. Найкращим талісманом для них стане берил.

Раніше ми розповідали, на які знаки зодіаку в листопаді чекають надзвичайні зміни.

Читайте також, які дивні свята можна відзначити в листопаді.

Читайте РБК-Україна в Google News
свято в Україніцерковный календарь