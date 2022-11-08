Дмитрів день: що не можна сьогодні робити та які прикмети існують

8 листопада православна церква відзначає день пам'яті християнського святого, великомученика Дмитра Солунського.
У цей день заведено згадувати померлих батьків, а ще заборонено одружуватися.
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За народними уявленнями, Дмитрів день завершував хліборобський рік, замикав землю і приводив зиму. Ключі він тримав у себе до весни, після чого передавав їх Юрію. Також Дмитрів день розглядався як один з термінів сватання.
Окрім того, у Дмитрів день повсюдно на Русі справляли поминки за покійними батьками. Саме тому Дмитрівський тиждень називався батьківським або дідовим.
У Дмитрів день і в Дмитрівську суботу не працювали. Напередодні Дмитрівської суботи заведено мити підлогу, стелити лавки полотном, вішати в хаті чисті рушники. Люди вірили, що вночі батьки приходять, ходять по полотну та витираються рушником.
У Дмитрівську суботу завжди прибирали на могилах, а 8 листопада розсипали там зерно, щоб душі прилітали у вигляді птахів.
У цей день забороняють грати весілля, краще утриматися до 7 січня. Також не можна шити, кроїти, прясти, колоти дрова та займатися будівництвом.
Ікона Дмитрія Солунського (фото: uk.wikipedia.org)
У Дмитрів день відзначають свої іменини Антон, Опанас, Василь, Дмитро, Марк та Феофіл.
Люди, народжені 8 листопада, вміють оберігати сімейні традиції. Найкращим талісманом для них стане берил.
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