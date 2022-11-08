Дмитриев день: что нельзя сегодня делать и какие приметы существуют

Что нельзя делать в день Дмитрия?

По народным представлениям, Дмитриев день завершал земледельческий год, замыкал землю и приводил зиму. Ключи он держал у себя до весны, после чего передавал их Юрию. Также Дмитриев день рассматривался как один из сроков сватовства.

Кроме того, в Дмитриев день повсеместно на Руси совершали поминки за покойными родителями. Именно поэтому Дмитриевская неделя называлась родительской или дедовой.

В Дмитриев день и в Дмитровскую субботу не работали. Накануне Дмитриевской субботы принято мыть пол, стелить скамейки полотном, вешать в доме чистые полотенца. Люди верили, что ночью родители приходят, ходят по холсту и вытираются полотенцем.

В Дмитровскую субботу всегда убирали на могилах, а 8 ноября рассыпали зерно, чтобы души прилетали в виде птиц.

В этот день запрещают играть свадьбу, лучше удержаться до 7 января. Также нельзя шить, кроить, прясть, колоть дрова и заниматься строительством.

Икона Дмитрия Солунского (фото: ru.wikipedia.org)

В какие приметы сегодня верили?

Если реки по сей день не покрылись льдом, то до конца ноября морозов не будет.

Чем больше блюд на поминальном столе, тем легче покойным будет на том свете.

Заведено было печь блины, однако первый есть нельзя.

Снега нет сегодня - на Пасху будет тепло и солнечно.

Если сегодня оттепель, то весна наступит рано.

Если до 8 ноября девушка не вышла замуж, значит, свадьбы долго не будет.

Куры ходят к темной - завтра ждите непогоды.

Кто празднует именины?

В день Дмитрия отмечают свои именины Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Марк и Феофил.

Люди, рожденные 8 ноября, умеют оберегать семейные традиции. Лучшим талисманом для них станет берилл.