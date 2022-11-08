RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дмитриев день: что нельзя сегодня делать и какие приметы существуют

Традиции и верования Дмитрова дня (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

8 ноября православная церковь отмечает день памяти христианского святого, великомученика Дмитрия Солунского.

В этот день принято вспоминать умерших родителей, а еще запрещено жениться.

Что еще нельзя делать в день Дмитрия и во что верили наши предки сегодня - читайте ниже в материале Styler.

Что нельзя делать в день Дмитрия?

По народным представлениям, Дмитриев день завершал земледельческий год, замыкал землю и приводил зиму. Ключи он держал у себя до весны, после чего передавал их Юрию. Также Дмитриев день рассматривался как один из сроков сватовства.

Кроме того, в Дмитриев день повсеместно на Руси совершали поминки за покойными родителями. Именно поэтому Дмитриевская неделя называлась родительской или дедовой.

В Дмитриев день и в Дмитровскую субботу не работали. Накануне Дмитриевской субботы принято мыть пол, стелить скамейки полотном, вешать в доме чистые полотенца. Люди верили, что ночью родители приходят, ходят по холсту и вытираются полотенцем.

В Дмитровскую субботу всегда убирали на могилах, а 8 ноября рассыпали зерно, чтобы души прилетали в виде птиц.

В этот день запрещают играть свадьбу, лучше удержаться до 7 января. Также нельзя шить, кроить, прясть, колоть дрова и заниматься строительством.

Икона Дмитрия Солунского (фото: ru.wikipedia.org)

В какие приметы сегодня верили?

  • Если реки по сей день не покрылись льдом, то до конца ноября морозов не будет.
  • Чем больше блюд на поминальном столе, тем легче покойным будет на том свете.
  • Заведено было печь блины, однако первый есть нельзя.
  • Снега нет сегодня - на Пасху будет тепло и солнечно.
  • Если сегодня оттепель, то весна наступит рано.
  • Если до 8 ноября девушка не вышла замуж, значит, свадьбы долго не будет.
  • Куры ходят к темной - завтра ждите непогоды.

Кто празднует именины?

В день Дмитрия отмечают свои именины Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Марк и Феофил.

Люди, рожденные 8 ноября, умеют оберегать семейные традиции. Лучшим талисманом для них станет берилл.

Ранее мы рассказывали, какие знаки зодиака в ноябре ждут чрезвычайные изменения.

Читайте также, какие удивительные праздники можно отметить в ноябре.

Читайте РБК-Украина в Google News
свято в Україніцерковный календарь