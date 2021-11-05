Дмитриевская родительская суббота: что можно и нельзя нести в храмы, как поминать усопших

Димитровская поминальная суббота в Украине в 2021 году отмечается 6 ноября и по традиции является родительской, когда принято молиться за своих усопших родных и близких. Также в эту особую дату вспоминают воинов, погибших за веру и родину, а также всех умерших внезапной смертью.

Почему поминальная суббота 6 ноября называется Дмитровской, как молятся в этот день, какие службы совершаются в церквях и что нужно нести в храмы - читайте в материале на Styler ниже.

Эта родительская суббота отмечается накануне дня памяти великомученика Димитрия Солунского, что празднуется 8 ноября.

Покровитель воинов жил на рубеже III-IV веков, был комендантом города Солунь в Греции. Он пострадал за Веру и был казнен за исповедание христианства в 306 году.

Вечером в пятницу накануне поминальной субботы в церквях совершается особая заупокойная служба, которая называется парастас, а уже утром 7-го священники служат литургию, после которой - всеобщую Панихиду.

В храмах священнослужители в молитве в этот день просят Бога за умерших родителей и родных, братьев и сестер, за всех павших воинов и безвинно убитых - не только в далекие времена, но и в нынешние, рассказали в ПЦУ на странице в Facebook.

"Будем просить прощения их грехов и дарования им Царства Небесного, где нет ни болезни, ни печали, ни вздохов, а есть жизнь бесконечна. Упокоившиеся уже не могут каяться и просить прощения, зато мы можем помочь им, моля Бога о них", - отметили в Церкви.

В эту поминальную субботу принято подавать записки с именами усопших родных и близких, которые зачитываются священнослужителями во время заупокойного богослужения.

Также верующие приносят в храм пищу для нужд прихода и нуждающихся, дают милостыню, совершают дела милосердия.

В поминальный день в церкви по традиции верующие приносят хлеб, печенье, конфеты, фрукты, овощи, крупы, вино кагор, постное масло. Мясные же продукты, как и другой алкоголь, в храм брать не следует.