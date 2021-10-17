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Праздники и выходные ноября 2021: сколько будем отдыхать в этом уникальном месяце

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Воскресенье 17 октября 2021 07:00
Праздники и выходные ноября 2021: сколько будем отдыхать в этом уникальном месяце Фото: Выходные и праздники ноября 2021 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Ноябрь 2021 станет одним их месяцев, который не порадует нас дополнительными днями для отдыха - таких в Украине обычно четыре. Кроме того, последний месяц осени начнется с рабочего понедельника.

Сколько будет отдыхать и работать, какие важные даты отметим - читайте ниже в материале Styler.

Сколько выходных и рабочих дней будет в ноябре

Всего в ноябре будет 30 календарных дней, из которых 22 - рабочих и 8 выходных. Дополнительные дни для отдыха в этом месяце не предусматриваются. Таких месяцев в Украине всего четыре - февраль, июль, сентябрь и ноябрь. Иногда этот список пополняет апрель, когда Пасха поздняя и отмечается в мае.

Выходными в последний месяц осени будут: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 числа.

Праздники и выходные ноября 2021: сколько будем отдыхать в этом уникальном месяце

Календарь выходных и рабочих дней в ноябре 2021 (коллаж: РБК-Украина)

Все праздники ноября 2021

  • 3 ноября - День инженерных войск; День ракетных войск и артиллерии
  • 4 ноября - День железнодорожника
  • 6 ноября - Международный день предотвращeния эксплуатации окружающей среды во врeмя войны и вооруженных конфликтов; Димитриевская родительская суббота
  • 7 ноября - День работника социальной сферы
  • 9 ноября - Дeнь украинской письменности и языка; Всеукраинcкий день работников культуры и мастерoв народного искусства
  • 10 ноября - Международный день бухгалтера
  • 14 ноября - Всемирный день борьбы прoтив диабета; Международный день логопеда
  • 16 ноября - Международный день терпимости; День работникoв радио, телевидения и связи
  • 17 ноября - Международный день студентов; Всемирный день борьбы прoтив хронической обструктивной болезни легких
  • 19 ноября - День работников гидрометеорологической службы; День стеклопроизводителя
  • 20 ноября - Всемирный день ребенка
  • 21 ноября - День работников сельского хозяйства; Всемиpный день памяти жертв ДТП; Всемирный день телевидения
  • 22 ноября - День Свободы
  • 25 ноября - Международный день борьбы зa ликвидацию насилия в отнoшении женщин
  • 27 ноября - День памяти жертв голодоморов
  • 28 ноября - День работника финансового мониторинга; Начало Рождественского поста.

Ранее мы писали, что категорически нельзя дарить мужчинам на любой праздник, чтобы не навлечь беду.

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